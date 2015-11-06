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«Фасолинка, с первых секунд я понял, что готов умереть за тебя»: так Уилл Смит поздравил дочь с 15-летием

06 ноября 2015 18:31
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Новости США. На неделе голливудский актер покорил своих поклонников трогательным поздравлением, которое разместил на своей странице в социальной сети.

Уилл Смит (на своей странице в Facebook):
С днем рождения, моя фасолинка. Тебе исполнилось сегодня 15 лет. Когда ты только появилась на свет, мне понадобилось две секунды, чтобы понять – я готов умереть ради тебя. Спасибо за то, что изменила мое сердце и научила меня любить беззаветно.

Эта запись понравилась почти двум миллионам пользователям сети. 

Несмотря на столь юный возраст, Уиллоу Смит уже добилась больших успехов.

«Фасолинка, с первых секунд я понял, что готов умереть за тебя»: так Уилл Смит поздравил дочь с 15-летием -1

«Фасолинка, с первых секунд я понял, что готов умереть за тебя»: так Уилл Смит поздравил дочь с 15-летием -3

Девушка снялась в нескольких сериалах и фильмах, озвучила одного из персонажей в «Мадагаскаре 2», сейчас активно работает над записью музыкального альбома. 


Уилл Смит с детьми 

Напомним, 17-летний Джейден в своих достижениях ничуть не уступает младшей сестре: несколько лет подряд он попадает на первые строчки рейтинга самых влиятельных тинейджеров в мире.

Почему сын Уилла Смита предпочитает появляться на публике в длинных туниках, юбках и даже платьях читайте здесь.

# Дети # Фотофакт # Звезды # Уилл Смит

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