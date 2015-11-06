«Фасолинка, с первых секунд я понял, что готов умереть за тебя»: так Уилл Смит поздравил дочь с 15-летием

Новости США. На неделе голливудский актер покорил своих поклонников трогательным поздравлением, которое разместил на своей странице в социальной сети.



Уилл Смит (на своей странице в Facebook):

С днем рождения, моя фасолинка. Тебе исполнилось сегодня 15 лет. Когда ты только появилась на свет, мне понадобилось две секунды, чтобы понять – я готов умереть ради тебя. Спасибо за то, что изменила мое сердце и научила меня любить беззаветно.

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