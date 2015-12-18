«Солнечный удар» Никиты Михалкова не вошел в шорт-лист «Оскара»

Новости России. Американская киноакадемия опубликовала список фильмов, которые будут бороться за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Солнечный удар» Никиты Михалкова в шорт-лист не вошел. Юрий Быков, режиссер (в интервью Риа Новости):

Фильм Михалкова не подходит для этой номинации по стилю режиссуры, так как обычно на нее номинируют более артхаусные картины. «Солнечный удар» — картина совершенно другого толка, в ней нет артхауса, она масштабная и дорогостоящая.

Сам Михалков уверен, что здесь не обошлось без политики. Никита Михалков, режиссер (комментарий ТАСС):

Слишком изменилась ситуация. Убежден, что если бы сегодня наша картина «Утомленные солнцем», получившая «Оскар», была бы выставлена от нашей страны – она бы тоже не вошла в шорт-лист. Слишком политизирована и поляризирована ситуация в мире. Так или иначе, достаточно большое количество членов Американской академии были вынуждены посмотреть мою картину. Может быть, это для них и было наказанием, но я об этом не жалею. А возможно, кого-нибудь из членов Академии наша картина и тронула.

Но, похоже, позицию Михалкова разделяет только… сам Никита Сергеевич. Игорь Угольников, продюсер:

Академикам виднее, какие фильмы (могут претендовать) на «Оскар». Политика здесь совершенно ни при чем, она никогда не была причем, важно как фильм воспринимается зрителем, чувствуют его или нет. Владимир Меньшов, режиссер:

Академикам надо было выбрать девять фильмов из 80. Ну, значит, так решили. Ничего удивительного я в этом не вижу.