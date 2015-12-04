Многодетная фанатка «Пиратов Карибского моря» потратила $6 тыс на то, чтобы «превратиться» в Джека Воробья



Фото. Аманда Спэрроу Новости Северной Ирландии. Аманда Спэрроу (в переводе с английского «Воробей»), чья фамилия раньше была Лардж, потратила 6 тысяч долларов на своё превращение в персонаж Джонни Деппа. Суперфанатка «Пиратов Карибского моря» так отчаянно хотела превратиться в своего кумира, что изменила свою фамилию, сделала себе точные копии его тату, дреды и вставила золотой зуб.

Впервые «Пиратов Карибского моря» женщина посмотрела только в январе 2015 года. Идею измениться Аманде случайно подкинула ее 13-летняя дочь. Аманда Спэрроу:

Моя дочь Карла Роуз закричала перед телевизором: «Мама, ты так похожа на Джека Воробья!». А я ей отвечаю: «Кто такой Джек Воробей?»

Я села рядом с ней перед телевизором, по телеку показывали этот фильм, и я просто не смогла от него оторваться.

Его отношение к жизни, его воля и походка – я совсем такая же. Во мне много мужских качеств и всего такого. Я делаю всё в точности, как он. Мы с ним очень-очень похожи, как будто связаны друг с другом.



Фото. Аманда Спэрроу

Благодаря своей новой внешности Аманда сумела открыть свой бизнес – теперь она работает артистом-имитатором. Аманда Спэрроу:

Я каждый день надеваю костюм Джека Воробья. Единственное, что я снимаю вечером, – это наклеенная борода. К сожалению, у женщин не растёт борода. Но если бы можно было, я бы обязательно её отрастила. Мне очень нравится так выглядеть. Люди тоже думают, что я выгляжу великолепно. Я действительно срослась с этим персонажем, так почему бы и не заработать на этом?

Я использую свой образ, работая на вечеринках и благотворительных вечерах.

Жизнь слишком коротка, чтобы одеваться, как обычный человек. Так почему бы не проводить каждый день в качестве миссис Воробей?



Фото. Аманда Спэрроу в образе Джека Воробья