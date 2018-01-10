10 самых ожидаемых сериалов 2018 года

2017 год окончательно расставил все точки над i – телевидение сравнялось в своем влиянии с кинематографом. Даже на прошедшем «Золотом глобусе» на награды за роли в сериалах претендовали Николь Кидман, Риз Уизерспун, Роберт Де Ниро, Джессика Ленг, Сьюзан Сарандон и Джуд Лоу – еще несколько лет назад невозможно было даже предположить, что мы увидим звезд такого масштаба в телевизионных проектах! 2018 год может и вовсе перевернуть ситуацию. Сериалы становятся все дороже и профессиональнее, в них снимаются самые востребованные актеры нашего поколения, а именитые режиссеры с удовольствием переходят работать на телевидение. Мы подготовили для вас небольшой гид по телепремьерам года, в котором вы узнаете о главных новинках и о причинах, по которым их нужно ждать. «Алиенист» Премьера 22 января

Фото: imdb.com

Создатель сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага адаптировал для малого экрана первый том американского писателя Калеба Карра о криминальном психологе-немце Ласло Крайслере и его методах работы, которые казались такими необычными в конце XIX века. В первом сезоне сериала будет восемь серий, но у авторов есть план экранизировать всю серию романов Карра. Атмосфера старого Нью-Йорка, молодой Теодор Рузвельт среди персонажей, запутанный сюжет, натуралистичные подробности – этот сериал вполне может стать главным криминальным шоу года. Того самого алиениста их названия сыграл европейская супер-звезда Даниэль Брюль, а его помощников – Люк Эванс и Дакота Фаннинг. «Баллада Бастера Скраггса» Премьера в конце года

Фото: Netflix

Основанный на фильме Коэнов сериал «Фарго» стал хитом, но сами братья выступили в нем только в качестве продюсеров, зато в 2018 года состоится большой дебют режиссеров на телевидении. Коэны ведут работу над мини-сериалом в жанре вестерн, который будет состоять из шести историй. В «Балладе Бастера Скраггса» нас ждут поющие ковбои, безалаберные бродяги, хитрые импресарио, авантюристы-золотоискатели и другие типичные коэновские персонажи, которых так любит весь мир. Среди актеров в проекте значатся Тим Блейк Нельсон, Стивен Рут, Зои Казан и неутомимый Джеймс Франко. «Безжалостное солнце» Премьера 7 марта

Фото: imdb.com

Детективный проект ВВС от создателей сериала «Лютер». Драматическая шестисерийная история о двух совершенно непохожих друг на друга полицейских, которым приходится работать вместе в преддверии неизбежного – детективы находят в Лондоне неопровержимые свидетельства того, что уже лет через пять миру грозит Апокалипсис. Необычный криминальный сюжет разыгрывают Джим Стерджесс в роли продажного офицера полиции, но при этом хорошего человека и любящего семьянина, и Агнесс Дейн, в образе его одинокой, замкнутой и совершенно неподкупной напарницы. «Касл-Рок» Премьера во второй половине года

Фото: BookBub

Ни года без нового Кинга! В 2017-ом вышел отличный сериал «Мистер Мерседес», а сейчас сам Джей Джей Абрамс (создатель «Остаться в живых») взялся за адаптацию для телевидения лучших произведений писателя. В «Касл-Рок» нас ждет обращение к самым известным историям Кинга, среди которых даже культовые «Сияние», «Оно» и «Керри». Сериал будет представлять собой антологию, в каждой серии которой снимутся разные актеры, объединять их будет только место действия – вымышленный городок Касл-Рок. В проекте задействованы уже знакомые по экранизациям Кинга актеры Сисси Спейсек (классическая Керри) и Билл Скарсгард (новый клоун из «Оно»), а еще Мелани Лински, Андре Холлэнд и Терри О’Куинн (Лок из «Остаться в живых»). «МакМафия» Премьера 1 января

Фото: imdb.com

Первые серии долгостроя о русской мафии в Лондоне уже вышли, а отзывы на них весьма неплохие. Этот сериал рассказывает о сыне русских мафиози Алексе, который вырос в британской столице и всеми силами пытается вести честную жизнь и не ввязываться в семейные дела, но это не так просто. Для нашего зрителя этот сериал интересен, прежде всего, актерами – родителей главного героя сыграли Алексей Серебряков и Мария Шукшина, а самого Алекса британский актер Джеймс Нортон, получивший известность после роли Болконского в прошлогодней «Войне и мире». В первом сезоне шоу будет восемь серий. «Маньяк» Премьера во второй половине года

Фото: imdb.com

Кэри Фукунага ответственен в новом году не только за «Алиениста». Еще он адаптировал для Голливуда норвежский сериал о пациенте психиатрической клиники, который убегает от реальности в свои фантазии, а героями придуманных им миров становятся другие пациенты и медперсонал заведения. Должна получиться отличная гротескная история с отменным юмором – ведь главную роль в сериале играет Джона Хилл. Кроме него в проекте задействованы Джастин Теру, Салли Филд и даже Эмма Стоун, которой недавно полученный «Оскар» не помешал переметнуться на телевидение. «Мозаика» Премьера 22 января

Фото: imdb.com

Сериал нового поколения. Стивен Содерберг в десятый раз «навсегда» ушел из кино на телевидение и сделал нечто необычное. «Мозаика» уже вышла в приложениях «осей» и «андроидов», где каждый мог выбрать персонажа, от лица которого будет смотреть сериал и знакомиться с детективной историей. Пользователи гаджетов могли изучать документы, читать письма и полицейские отчеты, подробно рассматривать улики. В конце января проект выйдет в обычном формате в шести сериях, но уже без интерактивности. Главные роли в этом телевизионном эксперименте у Гаррета Хедлунда, Шэрон Стоун и Бо Бриджеса. «Острые предметы» Премьера во второй половине года

Фото: imdb.com

Сериал Жан-Марка Валле «Большая маленькая ложь» стал главным телесобытием прошлого года, собрал всевозможные «Эмми» и «Золотые глобусы», а в этом году НВО поручил режиссеру еще один мини-сериал. «Острые предметы» основан на романе автора «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн и рассказывает о журналистке, которая возвращается в свой родной город ради статьи об убийстве двух местных девочек. Главная роль в потенциальном хите досталась Эми Адамс, а ее мать сыграла Патришия Кларксон. «Первые» Премьера во второй половине года

Фото: MEDIA-NEWS

В связи с недавними событиями у авторов «Карточного домика» появилось свободное время, и они решили сделать сериал о колонизации Марса. В мини-сериале будет восемь серий, за которые главные герои должны будут обживаться в неприветливой среде Красной планеты, налаживать межличностные контакты и пытаться добывать себе пищу (может им удастся отыскать картофельное поле Мэтта Дэймона?). Главная ценность «Первых» в том, что на главную роль в сериале создателям удалось уговорить яркую звезду, известного скандалиста, но, несомненно, талантливого актера Шона Пенна. «По ту сторону» Премьера 21 января

Фото: imdb.com