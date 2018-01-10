10 самых ожидаемых сериалов 2018 года
2017 год окончательно расставил все точки над i – телевидение сравнялось в своем влиянии с кинематографом. Даже на прошедшем «Золотом глобусе» на награды за роли в сериалах претендовали Николь Кидман, Риз Уизерспун, Роберт Де Ниро, Джессика Ленг, Сьюзан Сарандон и Джуд Лоу – еще несколько лет назад невозможно было даже предположить, что мы увидим звезд такого масштаба в телевизионных проектах!
2018 год может и вовсе перевернуть ситуацию. Сериалы становятся все дороже и профессиональнее, в них снимаются самые востребованные актеры нашего поколения, а именитые режиссеры с удовольствием переходят работать на телевидение. Мы подготовили для вас небольшой гид по телепремьерам года, в котором вы узнаете о главных новинках и о причинах, по которым их нужно ждать.
«Алиенист»
Премьера 22 января
Создатель сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага адаптировал для малого экрана первый том американского писателя Калеба Карра о криминальном психологе-немце Ласло Крайслере и его методах работы, которые казались такими необычными в конце XIX века. В первом сезоне сериала будет восемь серий, но у авторов есть план экранизировать всю серию романов Карра. Атмосфера старого Нью-Йорка, молодой Теодор Рузвельт среди персонажей, запутанный сюжет, натуралистичные подробности – этот сериал вполне может стать главным криминальным шоу года. Того самого алиениста их названия сыграл европейская супер-звезда Даниэль Брюль, а его помощников – Люк Эванс и Дакота Фаннинг.
«Баллада Бастера Скраггса»
Премьера в конце года
Основанный на фильме Коэнов сериал «Фарго» стал хитом, но сами братья выступили в нем только в качестве продюсеров, зато в 2018 года состоится большой дебют режиссеров на телевидении. Коэны ведут работу над мини-сериалом в жанре вестерн, который будет состоять из шести историй. В «Балладе Бастера Скраггса» нас ждут поющие ковбои, безалаберные бродяги, хитрые импресарио, авантюристы-золотоискатели и другие типичные коэновские персонажи, которых так любит весь мир. Среди актеров в проекте значатся Тим Блейк Нельсон, Стивен Рут, Зои Казан и неутомимый Джеймс Франко.
«Безжалостное солнце»
Премьера 7 марта
Детективный проект ВВС от создателей сериала «Лютер». Драматическая шестисерийная история о двух совершенно непохожих друг на друга полицейских, которым приходится работать вместе в преддверии неизбежного – детективы находят в Лондоне неопровержимые свидетельства того, что уже лет через пять миру грозит Апокалипсис. Необычный криминальный сюжет разыгрывают Джим Стерджесс в роли продажного офицера полиции, но при этом хорошего человека и любящего семьянина, и Агнесс Дейн, в образе его одинокой, замкнутой и совершенно неподкупной напарницы.
«Касл-Рок»
Премьера во второй половине года
Ни года без нового Кинга! В 2017-ом вышел отличный сериал «Мистер Мерседес», а сейчас сам Джей Джей Абрамс (создатель «Остаться в живых») взялся за адаптацию для телевидения лучших произведений писателя. В «Касл-Рок» нас ждет обращение к самым известным историям Кинга, среди которых даже культовые «Сияние», «Оно» и «Керри». Сериал будет представлять собой антологию, в каждой серии которой снимутся разные актеры, объединять их будет только место действия – вымышленный городок Касл-Рок. В проекте задействованы уже знакомые по экранизациям Кинга актеры Сисси Спейсек (классическая Керри) и Билл Скарсгард (новый клоун из «Оно»), а еще Мелани Лински, Андре Холлэнд и Терри О’Куинн (Лок из «Остаться в живых»).
«МакМафия»
Премьера 1 января
Первые серии долгостроя о русской мафии в Лондоне уже вышли, а отзывы на них весьма неплохие. Этот сериал рассказывает о сыне русских мафиози Алексе, который вырос в британской столице и всеми силами пытается вести честную жизнь и не ввязываться в семейные дела, но это не так просто. Для нашего зрителя этот сериал интересен, прежде всего, актерами – родителей главного героя сыграли Алексей Серебряков и Мария Шукшина, а самого Алекса британский актер Джеймс Нортон, получивший известность после роли Болконского в прошлогодней «Войне и мире». В первом сезоне шоу будет восемь серий.
«Маньяк»
Премьера во второй половине года
Кэри Фукунага ответственен в новом году не только за «Алиениста». Еще он адаптировал для Голливуда норвежский сериал о пациенте психиатрической клиники, который убегает от реальности в свои фантазии, а героями придуманных им миров становятся другие пациенты и медперсонал заведения. Должна получиться отличная гротескная история с отменным юмором – ведь главную роль в сериале играет Джона Хилл. Кроме него в проекте задействованы Джастин Теру, Салли Филд и даже Эмма Стоун, которой недавно полученный «Оскар» не помешал переметнуться на телевидение.
«Мозаика»
Премьера 22 января
Сериал нового поколения. Стивен Содерберг в десятый раз «навсегда» ушел из кино на телевидение и сделал нечто необычное. «Мозаика» уже вышла в приложениях «осей» и «андроидов», где каждый мог выбрать персонажа, от лица которого будет смотреть сериал и знакомиться с детективной историей. Пользователи гаджетов могли изучать документы, читать письма и полицейские отчеты, подробно рассматривать улики. В конце января проект выйдет в обычном формате в шести сериях, но уже без интерактивности. Главные роли в этом телевизионном эксперименте у Гаррета Хедлунда, Шэрон Стоун и Бо Бриджеса.
«Острые предметы»
Премьера во второй половине года
Сериал Жан-Марка Валле «Большая маленькая ложь» стал главным телесобытием прошлого года, собрал всевозможные «Эмми» и «Золотые глобусы», а в этом году НВО поручил режиссеру еще один мини-сериал. «Острые предметы» основан на романе автора «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн и рассказывает о журналистке, которая возвращается в свой родной город ради статьи об убийстве двух местных девочек. Главная роль в потенциальном хите досталась Эми Адамс, а ее мать сыграла Патришия Кларксон.
«Первые»
Премьера во второй половине года
В связи с недавними событиями у авторов «Карточного домика» появилось свободное время, и они решили сделать сериал о колонизации Марса. В мини-сериале будет восемь серий, за которые главные герои должны будут обживаться в неприветливой среде Красной планеты, налаживать межличностные контакты и пытаться добывать себе пищу (может им удастся отыскать картофельное поле Мэтта Дэймона?). Главная ценность «Первых» в том, что на главную роль в сериале создателям удалось уговорить яркую звезду, известного скандалиста, но, несомненно, талантливого актера Шона Пенна.
«По ту сторону»
Премьера 21 января
Первый эпизод «По ту сторону» вышел еще месяц назад, но уже по нему видно, что перед нами невероятно оригинальный и качественный проект. Дж. К. Симонс, получивший «Оскар» за роль грозного наставника в «Одержимости», играет служащего одного агентства, которому поручено охранять вход в другое измерение. По ту сторону находится зеркальная реальность, заглянув в которую главный герой случайно встречает своего двойника. Если дальнейшие серии будут соответствовать началу, то это один из лучших научно-фантастических сериалов всех времен.