Более 14 миллионов просмотров за сутки: реакция сети на первую серию продолжения Простоквашино

Новая серия мультфильма о приключениях в Простоквашино набрала за сутки более 14 миллионов просмотров. Премьера первой серии «Возвращения в Простоквашино» состоялась 3 апреля в социальных сетях. Серия продолжалась шесть минут и была посвящена актеру Олегу Табакову, который ранее озвучивал кота Матроскина. Новым голосом персонажа стал Антон Табаков, Шарика озвучивает Гарик Сукачев, почтальон Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, а маме Дяди Федора голос подарила актриса Юлия Меньшова. «Продолжение не хуже! Просто другое»: в сети активно обсуждают новое «Простоквашино»

За сутки после публикации «ВКонтакте» новую серию истории посмотрели более 8,5 миллионов раз, а в «Одноклассниках» – более 5,9 миллионов просмотров. Ранее «Союзмультфильм» объявил о том, что с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий новых приключений героев. Осенью 2017 года стало известно, что автор героев Простоквашино писатель Эдуард Успенский выступил против продолжения мультфильма. «Я начинаю седеть от ужаса»: комментарий Эдуарда Успенского (читать далее)

По словам пользователей сети проект изначально был очень спорный. Некоторые отмечают, что не нужно сравнивать две истории, потому что современным детям новая будет близка. «Хорошая серия получилась, приятно посмотреть на персонажей знакомых с детства в новом амплуа», «Ругать все горазды. А если по делу, то впечатление положительное. Красивые фоны, похвалите художников, пожалуйста. Анимация персонажей тоже хорошая, но в озвучку не всегда попадают, осторожнее с этим. Не уверена, что стоит делать такой прямой акцент на том, что у персонажей теперь куча современных гаджетов, в обычной жизни мы же так не выделяем то, чем пользуемся».

Фото: instagram.com/soyuzmultfilm.official