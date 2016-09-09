Лучший из худших: комику Адаму Сэндлеру исполняется 50 лет

Голливуд, как известно, фабрика грез и ежегодно эта фабрика «выпускает» десятки новых лиц, которые должны прийти на место старых. Чтобы не оказаться замененными, актерам приходится вовсю завоевывать долгоиграющую любовь у зрителей и критиков: регулярно сниматься в блокбастерах и артхаусных картинах, любезничать с прессой, заниматься благотворительностью, но при этом все равно иметь огромный риск оказаться на обочине кинопроизводства из-за одного-единственного плохо принятого фильма. Но есть среди высшей лиги голливудских актеров один человек, который уже много лет ломает все сложившиеся стереотипы - Адам Сэндлер. Этот артист первый по очень многим показателям: он уже который год входит в «клуб 20» (актеры, чьи гонорары за роль составляют более 20 миллионов долларов), комедии с его участием лидируют в жанре по количеству сборов, но в тоже время у Сэндлера практически рекордное количество антинаград «Золотая малина» (его фильм «Такие разные близнецы» так и вовсе собрал статуэтки во всех существующих номинациях), а журнал Forbes несколько лет подряд присуждал ему звание самого переоцененного актера. «После лазерной коррекции зрения я впервые отчетливо разглядел в зеркале свою физиономию и ужаснулся: «Боже, что за урод!»

Ненависть со стороны критиков сполна компенсируется Сэндлеру любовью зрителей, которые ходили и продолжают ходить на все фильмы с его участием. «В нем есть нечто, позволяющее публике считать его «своим парнем, - говорит об Адаме продюсер Сид Гэннис. - Люди смотрят на него и думают: « У меня те же самые проблемы!» Должно быть, в этом и есть главная причина отличия Адама Сэндлера от многих других звезд. Сегодня актеру исполняется 50 лет, половину из которых он провел на наших экранах. Ежегодно Сэндлер выпускает несколько фильмов, которые очень во многом похожи между собою, но есть среди них и такие работы, которые должен посмотреть даже тот, кто весьма прохладно относится к актерским способностям Адама Сэндлера. Мы отобрали несколько таких ролей и сейчас вам о них расскажем. «В реальной жизни я бываю таким же психом, как и на экране. Иногда – милым, иногда – опасным. Меня порой не могут выносить даже близкие!» Барри Иган – «Любовь, сбивающая с ног» (2002)

Начнем с, пожалуй, самого обласканного критикой фильма Сэндлера. В этой трагикомедии он играет хронического невротика, которому глобально не везет в жизни: ему уже далеко за тридцать, но у него куча комплексов, развившихся из-за травли в детстве семью старшими сестрами. Но однажды герой встречает странную девушку, которая за короткий срок полностью изменила его личность… Поставил фильм замечательный режиссер Пол Томас Андерсон, автор таких чудесных фильмов, как «Магнолия», «Нефть» и «Ночи в стиле буги». Андерсон также является автором сценария, и роль Барри он написал специально для Сэндлера. Актер отлично справился с возложенной на него ответственностью – «Любовь, сбивающая с ног» принесла ему единственную в карьере номинацию на «Золотой глобус». Генри Рот – «50 первых поцелуев» (2004)

Одна из лучших комедий Адама Сэндлера, в которой он во второй раз сошелся в дуэте со своей лучшей экранной партнершей Дрю Бэрримор. Этот проект интересен в первую очередь тем, что в нем достаточно гармонично сочетаются фирменный для Сэндлера нижепоясной юмор и достаточно милая история, способная растрогать многих зрителей. Главный герой фильма безумно влюбляется в девушку, она отвечает ему взаимностью, но из-за случившейся много лет назад автокатастрофы, утром она не помнит ничего из того, что произошло накануне. Но герой не намерен сдаваться и готов каждый день вновь и вновь завоевывать сердце возлюбленной. «Все, что я делаю в кино, имеет по большому счету одну цель: повеселить пару-тройку моих друзей». Джон Класки – «Испанский-английский» (2004)

Одну из своих лучших комедийных ролей Адам Сэндлер сыграл у легендарного Джеймса Л. Брукса – того самого режиссера, который принес Джеку Николсону два «Оскара», а потом сам же затопил его карьеру фильмом «Как знать…» Очаровательная трагикомедия о языковом барьере не заработала особых восторгов критиков, но невероятно полюбилась зрителям, которые были очарованы нежной Пас Вегой в главной роли. Она сыграла мексиканку Флор, которая переезжает с дочерью в Америку и устраивается экономкой к эксцентричному семейству Класки. Она не говорит по-английски, а ее работодатели ни слова не знают по-испански, но это не мешает героине прийти к абсолютному пониманию с главой семейства Джоном. «У меня есть камера и микрофон, а у вас нет, поэтому вам придется выслушать всю ту чушь, которую я буду нести». Чарли Файман – «Опустевший город» (2007)

Американские кинематографисты достаточно часто обращаются к теме 11 сентября: иногда это превращается в откровенную эксплуатацию трагедии, но иногда выходят действительно достойные фильмы. «Опустевший город» относится к последним и рассказывает про отношения двух университетских друзей, которые встретились спустя много лет. Адам Сэндлер играет мужчину, потерявшего во время теракта жену и детей, и заново учащегося жить благодаря своему старому другу, сыгранному Доном Чидлом. Единственная полностью драматическая роль в карьере Сэндлера удалась актеру весьма неплохо, и остается только надеяться, что она была для него не последней. «Я никогда не наказывал своих детей. Я заставляю их носить одежду от Джастина Бибера. Так что, другие дети делают это за меня». Дэнни – «Притворись моей женой» (2011)