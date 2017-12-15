«Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в шорт-лист «Оскара»

Американская киноакадемия отобрала 9 лент, 5 из которых поборются за премию «Оскар» в 2018 году. Помимо «Нелюбви» в шорт-лист попали победитель Канн «Квадрат» (Швеция), победитель Берлинского фестиваля «О теле и душе» (Венгрия), «Фокстрот» (Израиль), «На пределе» (Германия), «Оскорбление» (Ливан), «Фантастическая женщина» (Чили), «Рана» (ЮАР) и «Фелисити» (Сенегал). Стоит отметить, что среди претендентов нет ленты Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (выдвигалась от Камбоджи), которой многие предрекали победу.

Александр Роднянский (главный продюсер «Нелюбви»):

«Волнение победить нельзя...И потому так важен и дико приятен миг, когда оно отпускает и ты чувствуешь радостное облегчение... Этой ночью объявили shortlist Оскара. Девять фильмов, отобранных из 92... Все фильмы очень сильные, все, без исключения, победители Канн, Венеции и Берлина. Теперь академики должны отобрать из этой девятки пять номинантов. Учитываются голоса только тех членов Академии, кто посмотрит все девять фильмов в нескольких, специально предназначенных для этой цели кинотеатрах, расположенных для удобства иностранных членов Академии в разных концах света.... Показы состоятся с 12 по 14 января, по три фильма в день. Опять волнуемся...»