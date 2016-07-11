Триумф, но без Роналду: Португалия стала чемпионом Европы по футболу

Новости Португалии. На центральной лиссабонской площади Праса-ду-Комерсиу всю ночь царило безудержное веселье.

Португальцы одержали победу над французами в дополнительное время и стали чемпионами Европы по футболу.

Радость триумфаторов умножена была рядом обстоятельств: во-первых, победить удалось без Роналду, который из-за травмы не доиграл даже первый тайм. Во-вторых, это первый титул чемпионов Европы, завоеванный португальцами. И, наконец, в стране, охваченной кризисом, поводов для радости было последнее время не так уж много.

Пел и танцевал ночь напролет не только Лиссабон, но все города и веси страны. Футбол в Португалии – настоящая религия, и она атеистов не знает. Обошлось, по счастью, без конфликтов и беспорядков. Так что радость португальцев была светлой и не замутнённой ничем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.