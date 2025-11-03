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В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли не менее 20 человек

03 ноября 2025 08:44
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В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли не менее 20 человек-0

В штате Телангана на юге Индии автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек и еще 18 получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

В автобусе, направлявшемся в Хайдарабад, было около 70 пассажиров. Грузовик, перевозивший гравий, врезался в транспортное средство с такой силой, что часть груза рассыпалась, и люди внутри оказались в ловушке.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью экскаваторов извлекли пострадавших.

По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости и потеря управления водителем грузовика.

Фото: pixabay

# ЧП

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