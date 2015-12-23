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«Это мой дом»: Криштиану Роналду провел экскурсию по своему особняку

23 декабря 2015 18:58
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Новости Испании. Футболист Криштиану Роналду провел экскурсию по своему дому в Мадриде.

В путешествие спортсмен пригласил своих подписчиков в Facebook.

Криштиану прошелся по нескольким комнатам, показал свою спальню,

рассказал о пользе и важности здорового сна.

«Это мой дом»: Криштиану Роналду провел экскурсию по своему особняку -1

Криштиану Роналду:
Второе или третье по значимости для меня место занимает вот эта комната, в которой я ем – завтракаю, ужинаю. По большей части я делаю это дома. Мой шеф невероятно вкусно готовит специально для меня, в этом секрет моей физической формы.

Семь спален, восемь ванных комнат, гостиная, бассейн, джакузи.

В доме Криштиану может запросто разместиться целая футбольная команда. Стоимость особняка оценивается в €4,8 млн.

«Это мой дом»: Криштиану Роналду провел экскурсию по своему особняку -4

С особым трепетом спортсмен подошел к обустройству игровой комнаты для своего сына, Криштиану Роналду-младшего. Кстати, на игрушках пятилетнего малыша выгравированы его же инициалы.

«Моему сыну не нужна мать, у него есть я»: откровения Криштиану Роналду здесь.

Во дворе особняка Роналду – сад и небольшое футбольное поле. На террасе уже наряжены елки. Судя по всему, отец и сын встретят Рождество в уютной атмосфере.

«Это мой дом»: Криштиану Роналду провел экскурсию по своему особняку -7

Криштиану Роналду:
Скоро Рождество. Я каждому желаю счастливого Рождества и быть счастливыми, что для меня является самым важным.

# Фотофакт # Звезды # Криштиану Роналду

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