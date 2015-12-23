«Это мой дом»: Криштиану Роналду провел экскурсию по своему особняку

Криштиану Роналду:

Второе или третье по значимости для меня место занимает вот эта комната, в которой я ем – завтракаю, ужинаю. По большей части я делаю это дома. Мой шеф невероятно вкусно готовит специально для меня, в этом секрет моей физической формы.

Семь спален, восемь ванных комнат, гостиная, бассейн, джакузи.

В доме Криштиану может запросто разместиться целая футбольная команда. Стоимость особняка оценивается в €4,8 млн.