Более 2000 рабочих поддерживают чистоту столицы ежедневно – замгендиректора минского ЖКХ

2025-й стал особенным для всех, кто хочет сделать свой город чище и красивее. Минчане охотно откликнулись на инициативы по благоустройству, которые направлены на создание и улучшение городской среды через совместные усилия. Эти инициативы способствуют формированию ответственного отношения к общему дому, призваны повысить качество жизни и сделать пространство вокруг более комфортным для отдыха, работы и досуга. О том, как налажено взаимодействие государства и общества в этих вопросах, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Ольга Драпей, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Наша работа по благоустройству ведется в плановом порядке. И это мы видим на чистоте наших улиц, ухоженности дворов и общественных пространств, в которых учтено все до мелочей.

Юлия Алексеюк:

Иностранные гости зачастую отмечают и чистоту, и красоту наших улиц. И работа ведь по благоустройству велась всегда, не только в 2025-м. Какие посылы изменились? Что-то новое добавилось в этом году?

Ольга Драпей:

Соглашусь с мнением гостей. Действительно, наша столица ухоженная. Эту плановую работу ежедневно выполняет порядка 2 000 рабочих по комплексной уборке. Конечно, чистоту поддерживают и наши граждане. Без них бы этого не было.