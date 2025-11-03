Более 2000 рабочих поддерживают чистоту столицы ежедневно – замгендиректора минского ЖКХ
2025-й стал особенным для всех, кто хочет сделать свой город чище и красивее. Минчане охотно откликнулись на инициативы по благоустройству, которые направлены на создание и улучшение городской среды через совместные усилия. Эти инициативы способствуют формированию ответственного отношения к общему дому, призваны повысить качество жизни и сделать пространство вокруг более комфортным для отдыха, работы и досуга. О том, как налажено взаимодействие государства и общества в этих вопросах, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
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Юлия Алексеюк, СТВ:
Как вы оцениваете состояние территории Минска?
Ольга Драпей, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Наша работа по благоустройству ведется в плановом порядке. И это мы видим на чистоте наших улиц, ухоженности дворов и общественных пространств, в которых учтено все до мелочей.
Юлия Алексеюк:
Иностранные гости зачастую отмечают и чистоту, и красоту наших улиц. И работа ведь по благоустройству велась всегда, не только в 2025-м. Какие посылы изменились? Что-то новое добавилось в этом году?
Ольга Драпей:
Соглашусь с мнением гостей. Действительно, наша столица ухоженная. Эту плановую работу ежедневно выполняет порядка 2 000 рабочих по комплексной уборке. Конечно, чистоту поддерживают и наши граждане. Без них бы этого не было.
Ольга Драпей:
Что касается наших задач как предприятий жилищно-коммунального хозяйства, еще с начала года мы определили топ направлений, в которых будем работать. В первую очередь, это замена асфальтовых покрытий. Больше делаем акцент на фрезеровании, то есть полной замене полотна. Также у нас идет установка модульных конструкций по сбору коммунальных отходов.
Уделяем внимание и нашим маленьким жителям столицы. В 2025 году заменено 2 597 единиц детского игрового оборудования, но акцентным стала установка детских игровых комплексов. Во всех районах Минска в этом году мы уже установили 531 детский игровой комплекс.
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