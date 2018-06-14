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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира

14 июня 2018 20:54
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Новости мира. Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в рейтинге Forbes, опубликованном в день начала чемпионата мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира-1

Годовой доход аргентинца издание оценило в 111 миллионов долларов, причем на заработок в клубе приходится 84 миллиона, остальное – доходы от рекламы.

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира-4

Лидер прошлогоднего рейтинга Криштиану Роналду опустился на второе место с общим доходом 108 миллионов.

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира-7

Замыкает тройку Неймар, заработавший всего 90 миллионов. Стоит отметить, что в новый топ-10 не попали присутствовавшие в прошлогоднем рейтинге любимчики болельщиков Гарет Бейл, Златан Ибрагимович и Уэйн Руни.

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира-10

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира-12

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# Футбол # Экономика # Лионель Месси # Криштиану Роналду # Неймар # Златан Ибрагимович # Уэйн Руни # Фотофакт

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