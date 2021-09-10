В Бразилии водители-дальнобойщики перекрыли дороги, чтобы поддержать президента

Новости Бразилии. В Бразилии водители-дальнобойщики перекрыли дороги в 16 штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они решили поддержать действующего президента.
Новости Бразилии. В Бразилии водители-дальнобойщики перекрыли дороги в 16 штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они решили поддержать действующего президента.
Как заявили организаторы акции, водители протестуют против действий Верховного суда, направленных против главы государства.
Правда, забастовка ударила по простым жителям. Местами возникли перебои с поставками продуктов. Из-за нехватки бензина закрылись несколько заправок.