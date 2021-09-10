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В Бразилии водители-дальнобойщики перекрыли дороги, чтобы поддержать президента

10 сентября 2021 12:11
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Новости Бразилии. В Бразилии водители-дальнобойщики перекрыли дороги в 16 штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они решили поддержать действующего президента. 

В Бразилии водители-дальнобойщики перекрыли дороги, чтобы поддержать президента-1

Как заявили организаторы акции, водители протестуют против действий Верховного суда, направленных против главы государства.

В Бразилии водители-дальнобойщики перекрыли дороги, чтобы поддержать президента-4

Правда, забастовка ударила по простым жителям. Местами возникли перебои с поставками продуктов. Из-за нехватки бензина закрылись несколько заправок.

# Акции протеста # Жаир Болсонару # Фотофакт

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