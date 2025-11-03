«Война зашла в тупик». Адмирал НАТО Драгоне призвал начать диалог по Украине

Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что конфликт в Украине зашел в тупик и призвал к возобновлению переговоров, чтобы избежать дальнейших потерь. Об этом пишет РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что НАТО продолжит поддержку Киева.
Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация на фронте складывается в пользу российских войск, которые ведут активные наступательные действия.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что наступление продолжается по всем направлениям, а украинская армия пытается сдержать продвижение на наиболее уязвимых участках.
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