«Моему сыну не нужна мать, у него есть я»: откровения футбольной суперзвезды Криштиану Роналду в новом фильме

Криштиану Роналду трижды был назван «Лучшим футболистом планеты», а его годовой доход составляет около 75 млн долларов. Он также известен многочисленными романами с супермоделями. Однако в новом документальном фильме мы сможем увидеть Криштиану с другой стороны: Роналду придерживается строгих принципов воспитания своего сына, рождённого неизвестной женщиной, и считает, что мать его ребёнку не нужна. Криштиану Роналду, футболист:

Как было согласовано с матерью ребёнка, которая предпочла скрыть своё имя, мой сын будет расти под моей исключительной опекой. Сын футбольной звезды, Криштиану Роналду-младший, родился в 2010 году.

Несмотря на то, что в фильме футболист всё ещё отказывается раскрыть личность матери своего ребёнка, он отвечает на многолетние слухи о том, что он, якобы, использовал услуги суррогатной матери. Криштиану Роналду, футболист:

Люди всё ещё делают ставки на то, кто является матерью моего ребёнка. Они называют то одно, то другое имя, говорят даже, что это была суррогатная мать. Я никогда не объявлю публике имя матери моего сына. Когда Криштиану вырастет, я расскажу ему о том, что я сделал и что при этом чувствовал, выложу перед ним всю душу.



Фото. Кадр из фильма «Роналду»

В документальном фильме «Роналду» присутствует много сцен из жизни любящего отца и его сына: Роналду отжимается, а его сын лежит в это время у него на спине; или оба лежат в кровати, а маленький Криштиану делится с отцом желанием стать футбольным вратарём.

Криштиану Роналду-младший:

Я стану вратарём, хорошо, папочка? В другой сцене из фильма Роналду плачет оттого, что не может вынести разлуки с ребёнком из-за своих обязательств перед футбольным клубом.

Несмотря на это, зритель не сможет не заметить, насколько знаменитый футболист самовлюблен: он много времени проводит без футболки и постоянно любуется собой перед зеркалом. Его сильное желание быть отличным, любящим отцом можно объяснить непростыми отношениями со своим отцом-алкоголиком, который умер, когда Роналду было 20, рассказывает Daily Mail. Криштиану Роналду, футболист: Я не знаю, почему мой отец стал алкоголиком. Возможно, он был просто недоволен своей жизнью. Я хотел, чтобы мой отец был другим: больше времени проводил со мной и радовался моим успехам.



Фото. Криштиану Роналду и его мать Долорес

Не секрет, что между Роналду и его матерью Долорес существует прочная связь. Однако в фильме мы можем увидеть, как она признаётся, что во время беременности Криштиану хотела сделать аборт. Долорес, мать Криштиану Роналду:

Я хотела сделать аборт, но бог не позволил этому случиться. Криштиану был нежеланным ребёнком, но его рождение принесло мне только радости. Роналду также делится мыслями о том, как важен для него «Золотой мяч» ФИФА, ведь, судя по его коллегам по международному футбольному сообществу, эту награду вручают только лучшим из лучших. Соперничество между ним и форвардом Барселоны Лионелем Месси очевидно. И Роналду становится очень раздражительным, когда ему не удаётся выйти вперёд в этом соперничестве.



Фото. Криштиану Роналду и Лионель Месси