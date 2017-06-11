Криштиану Роланду стал многодетным отцом?

Новости Португалии. Португальский футболист, нападающий мадридского «Реала» стал отцом близнецов. Об этом сообщают португальские СМИ. Однако сам Роналду или его представители пока никак не прокомментировали эту информацию.

Фото: cristiano

По словам источников, 8 июня суррогатная мать родила известному футболисту мальчика и девочку, которых назвали Матео и Ева.

Роналду со страшим сыном. Фото: cristiano

32-летний спортсмен, который в декабре 2016 года стал обладателем четвертого по счету «Золотого мяча», уже воспитывает шестилетнего сына Криштиану Роналду-младшего. Кто мать ребенка – неизвестно. Сам футболист никогда не комментировал эту информацию.

Роналду с сыном и своей девушкой Джорджиной Родригес. Фото: cristiano