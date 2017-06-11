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Криштиану Роланду стал многодетным отцом?

11 июня 2017 08:38
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Новости Португалии. Португальский футболист, нападающий мадридского «Реала» стал отцом близнецов. Об этом сообщают португальские СМИ. Однако сам Роналду или его представители пока никак не прокомментировали эту информацию.

Криштиану Роланду стал многодетным отцом? -1

Фото: cristiano

По словам источников, 8 июня суррогатная мать родила известному футболисту мальчика и девочку, которых назвали Матео и Ева.

Криштиану Роланду стал многодетным отцом? -4

Роналду со страшим сыном. Фото: cristiano

32-летний спортсмен, который в декабре 2016 года стал обладателем четвертого по счету «Золотого мяча», уже воспитывает шестилетнего сына Криштиану Роналду-младшего. Кто мать ребенка – неизвестно. Сам футболист никогда не комментировал эту информацию.

Криштиану Роланду стал многодетным отцом? -7

Роналду с сыном и своей девушкой Джорджиной Родригес. Фото: cristiano

В документальном фильме «Роналду» спортсмен отмечает, что никогда не объявит публике имя матери своего ребенка – здесь подробнее.

На этой неделе двойня родилась и в семье актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль. Для 56-летнего актера новорожденные стали первыми детьми. 

# Беременность и роды # Фотофакт # калейдоскоп # Криштиану Роналду

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