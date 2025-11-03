Прямой эфир

Лукашенко утвердил прогнозные параметры развития и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год

03 ноября 2025 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Инфляция не больше 7 %, рост инвестиций, экспорта товаров и услуг в физическом объеме. Глава государства утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год. Соответствующий указ подписан сегодня, 3 ноября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко утвердил прогнозные параметры развития и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год-2

Основополагающая цель документа – обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения. Так, рост ВВП на 2026-й определен на уровне 102,8 % к уровню этого года. Ставка – на увеличение инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг, и стимулирующий рост доходов населения. Тон прогнозному документу задал Президент.

«Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год.

Лукашенко утвердил прогнозные параметры развития и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год-4

Планируется, что на инвестиционные цели в следующем году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3 % больше, чем в текущем году, а внешние продажи товаров и услуг будут увеличиваться за счет расширения сотрудничества со странами дальней дуги и активизации на традиционных рынках сбыта в государствах Содружества.

Сегодня же утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на будущий год. Международные резервные активы должны составить не менее 9 миллиардов 200 миллионов долларов – это является важнейшим индикатором экономической безопасности и финансовой устойчивости страны. Рост потребительских цен не должен превысить 7 %.

# Александр Лукашенко # Государственная социальная политика # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Более 2000 рабочих поддерживают чистоту столицы ежедневно – замгендиректора минского ЖКХ
03 ноября 2025 10:00

Более 2000 рабочих поддерживают чистоту столицы ежедневно – замгендиректора минского ЖКХ

Как идёт подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Анонс «По существу»
03 ноября 2025 08:09

Как идёт подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Анонс «По существу»

Очередь из легковушек на границе с Польшей выросла в шесть раз
03 ноября 2025 08:00

Очередь из легковушек на границе с Польшей выросла в шесть раз