Лукашенко утвердил прогнозные параметры развития и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год

Инфляция не больше 7 %, рост инвестиций, экспорта товаров и услуг в физическом объеме. Глава государства утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год. Соответствующий указ подписан сегодня, 3 ноября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основополагающая цель документа – обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения. Так, рост ВВП на 2026-й определен на уровне 102,8 % к уровню этого года. Ставка – на увеличение инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг, и стимулирующий рост доходов населения. Тон прогнозному документу задал Президент.

Планируется, что на инвестиционные цели в следующем году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3 % больше, чем в текущем году, а внешние продажи товаров и услуг будут увеличиваться за счет расширения сотрудничества со странами дальней дуги и активизации на традиционных рынках сбыта в государствах Содружества.

Сегодня же утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на будущий год. Международные резервные активы должны составить не менее 9 миллиардов 200 миллионов долларов – это является важнейшим индикатором экономической безопасности и финансовой устойчивости страны. Рост потребительских цен не должен превысить 7 %.