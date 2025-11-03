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«Ужасная вещь». Трамп прокомментировал ситуацию в британской королевской семье

03 ноября 2025 08:56
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«Ужасная вещь». Трамп прокомментировал ситуацию в британской королевской семье-0

Американский лидер Дональд Трамп назвал происходящее в британской королевской семье ужасным, комментируя лишение титулов принца Эндрю. Об этом пишет ТАСС.

«Это ужасная вещь, которая случилась с семьей», – сказал Трамп журналистам.

Король Карл III инициировал процесс лишения титулов своего брата на фоне обвинений в сексуальном насилии и связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

В 2019 году последнего обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, он вступил в отношения с десятками девушек, некоторым из которых не исполнилось и 14 лет, и использовал их для вербовки новых жертв.

Эпштейн был арестован, но вскоре найден мертвым в тюремной камере. Следствие признало его смерть самоубийством.

Фото: pixabay

# Дональд Трамп

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