«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

Новости России. 14 июня не стало легендарного российского режиссера Станислава Говорухина. Он скончался в возрасте 82 лет. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 16 июня. Коллеги и знакомые режиссера скорбят о смерти мастера и выражают благодарность ему за совместную работу и опыт. Станислав Говорухин в жизни и профессии (читать далее).

Кристина Орбакайте отметила, что «уходят легенды», а Любовь Аксенова призналась, что таланта деятеля будет не хватать. Продюсер Александр Роднянский назвал режиссера сильным и мужественным человеком. «Я его знал с детства, восхищался врожденным достоинством и прямотой высказываний».

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