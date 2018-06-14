«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина
Новости России. 14 июня не стало легендарного российского режиссера Станислава Говорухина. Он скончался в возрасте 82 лет.
Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 16 июня.
Коллеги и знакомые режиссера скорбят о смерти мастера и выражают благодарность ему за совместную работу и опыт.
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