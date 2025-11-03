Прямой эфир

Как идёт подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Анонс «По существу»

03 ноября 2025 08:09
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Время выбрано! Как идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Почему конструктивные и важные проекты белорусы определяют сообща? И что из стратегического в папке ВНС?

Сегодня вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудим демократию по-белорусски. 

Как идёт подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу 3 ноября. Начало – в 18:30 на СТВ.

# Всебелорусское народное собрание

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