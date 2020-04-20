Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?

Многие люди считают, что жизнь проносится за один миг. Вот ты ещё популярный и знаменитый, а проходит пару лет – и новое поколение даже не знает твоего имени. Конечно, так нельзя сказать про всех. Некоторые люди входят в историю, сколь бы кратким ни был момент их славы. Особенно это касается великих учёных. Помнят люди и про моделей, когда-то улыбавшихся с глянцевых обложек журналов. Где сейчас эти девушки, о свидании с которыми мечтали миллионы юношей? Верушка, 80 лет Полное имя – Вера Готлибе Анна фон Лендорф. Будущая модель родилась 14 мая 1939 года в Кёнигсберге (ныне Калининград). Отец Верушки участвовал в заговоре против Гитлера. Заговор был раскрыт, семья Верушки арестована, а дети – отправлены в детский концлагерь.

Фото: instagram.com/jeffreyallengray

Повзрослев, девушка решала стать моделью. Добившись успеха, Верушка отправилась в Нью-Йорк, но там признания не получила. Вернувшись в Европу, девушка снялась в пятиминутном эпизоде в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Так она и прославилась. Как продлить молодость. Пять советов от 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты

Фото: Getty Images / Target Presse Agentur Gmbh

В 1975 году Верушка покинула мир моды. Сейчас она живёт в Берлине и иногда участвует в модных показах в качестве приглашённой звезды. Татьяна Михалкова, 73 года Полное имя – Татьяна Евгеньевна Соловьёва. Родилась 14 февраля 1947 года в немецком городе Зальфельд. После окончания Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза случайно попала на кастинг. Там на девушку обратили внимание, и уже вскоре она стала моделью, которую заметил даже Вячеслав Зайцев. Гуру мира моды. Девять стильных советов от Вячеслава Зайцева

Фото: instagram.com/tatyanamixalkova

В 1973 году Татьяна вышла замуж за Никиту Михалкова. Через год Михалкова родила дочь, ещё через год – сына. После этого Татьяна уже не вернулась в модельный бизнес. Или, точнее, вернулась, но не в качестве модели. В 1997 году Татьяна основала и возглавила благотворительный фонд для поддержки молодых дизайнеров.

Фото: instagram.com/tatyanamixalkova

Сейчас у Михалковой уже трое взрослых детей, она продолжает работать в фонде, проводит показы мод. Твигги, 70 лет Настоящее имя – Лесли Хорнби. Она родилась 19 сентября 1949 года в пригороде Лондона. В 16 лет Лесли познакомилась с модным лондонским парикмахером Леонардо и стала лицом его салона красоты. Псевдоним «Твигги» (Тростинка) появился из-за стройного телосложения модели. Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет

Фото: instagram.com/ldeblois

Ряд историков моды считает, что Лесли можно назвать первой супермоделью. Миллионы девушек сидели на диетах, копировали макияж и стрижку модели. Однако Хорнби закончила модельную карьеру, когда ей был всего 21 год. После этого она появлялась на экранах в качестве приглашённой звезды, снималась в фильмах, выпустила свой музыкальный альбом. Твигги. Как худощавая девочка из пригорода стала первой и самой дорогой супермоделью

Фото: instagram.com/twiggylawson

Сейчас Твигги ведёт спокойную жизнь. В 2019 году на церемонии в Букингемском дворце получила титул дамы-командора Британской империи. Синди Кроуфорд, 54 года Полное имя – Синтия Энн Кроуфорд. Родилась 20 февраля 1966 года в американском городе Де-Калб. Школу девушка окончила с высшими баллами и собиралась продолжить учёбу в университете, но получилось иначе. Когда 16-летняя Синди занималась летней работой по сбору кукурузы, её снимок сделал газетный фотограф. Реакция на фотографию убедила девушку, что лучше бросить университет и податься в модельный бизнес.

Фото: instagram.com/cindycrawford

У Кроуфорд есть особенность – родинка над губой. На ранних фотографиях она замазывалась, но после стала считаться частью имиджа модели. За время своей карьеры Синди появилась на обложках сотен журналов, попадала в списки самых красивых женщин и была лицом модных компаний. Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы

Фото: instagram.com/cindycrawford

В 2000 году Кроуфорд оставила модельный бизнес. Сейчас она живёт в браке с Рэнди Гербером, который открыл рестораны и бары по всему миру. У супругов двое детей. В 2016 году Синди выпустила книгу о своей карьере, а годом ранее приняла участие в фотосессии, где её снимки не обрабатывались в фоторедакторе. Клаудия Шиффер, 49 лет Родилась 25 августа 1970 года в немецком городе Райнберге. В детстве будущая супермодель была застенчивой и неуклюжей, особой популярностью в школе не пользовалась. Всё изменилось, когда 17-летней девушке предложили поехать в Париж, чтобы попробовать себя в качестве модели.

Фото: Marco Glaviano / vk.com/schifferclaudia

Вскоре Шиффер появилась на обложках журналов, и моделью заинтересовался сам Карл Лагерфельд. Клаудия сотрудничала со многими брендами, участвовала в показах почти всех ведущих модельеров. Кстати, немка является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов. Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

Фото: instagram.com/claudiaschiffer

Сейчас Клаудия продолжает заниматься модельной деятельностью. Она счастлива в браке с продюсером и кинорежиссёром Мэттью Воном, у супругов трое детей. Карен Мюлдер, 49 лет Родилась 1 июня 1970 года в нидерландском городе Влардингене. В 15 лет будущая модель увидела объявление о конкурсе красоты и захотела поучаствовать. В своей стране девушка выиграла конкурс, но в финале заняла второе место. 6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами

Фото: vk.com/nordics

Затем уже во время учёбы в университете Мюлдер вновь попробовала себя в качестве модели. Попытка оказалась успешной, и вскоре девушка уже сотрудничала с многими модными домами. Карьеру Карен завершила в 2000 году. В 2002 году Мюдлер хотела покончить с собой, однако была спасена.

Фото: Getty Images / Foc Kan

Сейчас Карен редко появляется на публике. Бывшая модель занимается воспитанием дочери и благотворительностью. Кейт Мосс, 46 лет Полное имя – Кэтрин Энн Мосс. Родилась 16 января 1974 года в лондонском боро Кройдоне. 14-летнюю Кейт заметила директор лондонского агентства Сара Дукас. Через пару лет девушка уже была на обложках журналов и сотрудничала с модными брендами.

Фото: Owen Scarbiena

Мосс прославилась благодаря своей «обычной» внешности, поскольку многие девушки могли легко представить себя на её месте. Также фигура Кейт позволяла ей выступать на показах в одежде стиля унисекс, которая пользовалась огромной популярностью в начале 1990-ых. Популярность Мосс стала одной из причин, почему на сцену начали выходить не взрослые девушки, а девочки-подростки. К середине 1990-х Кейт была настолько популярна, что о ней стали писать книги. Приятно посмотреть. Показываем девушек с длинными ухоженными волосами

Фото: instagram.com/katemossagency