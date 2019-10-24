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Гуру мира моды. Девять стильных советов от Вячеслава Зайцева

24 октября 2019 14:48
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Давайте начнём с упоминания одной прописной истины. Вот выходишь из дома вся такая красивая, с лёгким макияжем, в идеальной одежде и на небольшом каблучке. Многие парни и девушки провожают взглядом. Первые отмечают эстетическую привлекательность, а вторые берут на заметку, чтобы потом попробовать на себе.

Идёшь… и никого из знакомых не встречаешь.

Выбегаешь из дома вся такая красная и взбалмошная, потому что на плите блюда, которые готовишь к скорому приходу подружек, а какой-то ингредиент закончился. До магазина идти 5 минут, но… встречаешь трёх знакомых по пути в торговое заведение и пять на обратном пути.

Вот где справедливость в этом мире?!

Ладно, пора бы перейти к сути. Многие люди хотят выглядеть красиво и привлекательно в глазах других. Мы решили узнать, какие советы насчёт этого давал знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.

1. Всегда должен быть комплект официально-деловой одежды. У женщин это юбка-карандаш или брюки, жакет с отворотами, платье, белая блузка. У мужчин проще: брюки, рубашка, пиджак.

Гуру мира моды. Девять стильных советов от Вячеслава Зайцева-1

Фото: instagram.com/bragutsadesign

2. «Платье-футляр чёрного цвета – это классика, которая никогда не выйдет из моды». Модельер упоминал, что данный предмет гардероба можно использовать в любое время года и всегда выглядеть изящно.

3. Бижутерия и аксессуары. По словам Зайцева, их можно использовать в больших количествах. Однако есть правило: дорогие украшения лучше надевать вечером, а днём пользоваться вариантами попроще. Особое внимание модельер обращает на шейные платки. Он утверждает, что их не бывает слишком много, поскольку они красивы и замечательно дополняют образ.

4. Ремень. Зайцев говорил, что ремень отлично подходит как женщинам, так и мужчинам. И он всегда актуален.

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5. Гардероб под настроение. Если есть возможность, то одежду следует выбирать под настроение. Модельер рассказывал, что если у него мрачное расположение духа, то он выбирает яркие цвета, чтобы повеселеть. А если у него хорошее настроение, то одевается в умеренных тонах.

Гуру мира моды. Девять стильных советов от Вячеслава Зайцева-4

Фото: instagram.com/slavazaitsew

6. Сюртук. Прямо Зайцев сюртуки не рекламировал, но говорил, что у него самого около двенадцати сюртуков разных цветов. Быть может, если их носит знаменитый модельер, этот предмет гардероба будет отлично смотреться и на других мужчинах?

7. Сумочка – неотъемлемая часть имиджа. Нужно только умело подобрать. Зайцев советует не забывать о вариантах с бисером или с вышивкой. Помимо эстетических качеств, сумочка должна быть вместительной, в ней должны помещаться деньги, телефон, помада, носовой платок и духи.

8. Чёрный, белый и красный – всегда актуальные цвета.

9. Главные достоинства любого человека – улыбка и причёска. Поэтому даже если по каким-либо причинам с одеждой произошла неполадка, нужно постараться затмить маленькую неприятность сиянием улыбки.

Кстати, у нас есть несколько советов от другого знаменитого человека, который известен своим стилем.

Почитать рекомендации Александра Васильева можно здесь.

# Мода # калейдоскоп # Вячеслав Зайцев

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