Гуру мира моды. Девять стильных советов от Вячеслава Зайцева

Давайте начнём с упоминания одной прописной истины. Вот выходишь из дома вся такая красивая, с лёгким макияжем, в идеальной одежде и на небольшом каблучке. Многие парни и девушки провожают взглядом. Первые отмечают эстетическую привлекательность, а вторые берут на заметку, чтобы потом попробовать на себе.

Идёшь… и никого из знакомых не встречаешь.

Выбегаешь из дома вся такая красная и взбалмошная, потому что на плите блюда, которые готовишь к скорому приходу подружек, а какой-то ингредиент закончился. До магазина идти 5 минут, но… встречаешь трёх знакомых по пути в торговое заведение и пять на обратном пути.

Вот где справедливость в этом мире?!

Ладно, пора бы перейти к сути. Многие люди хотят выглядеть красиво и привлекательно в глазах других. Мы решили узнать, какие советы насчёт этого давал знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.

1. Всегда должен быть комплект официально-деловой одежды. У женщин это юбка-карандаш или брюки, жакет с отворотами, платье, белая блузка. У мужчин проще: брюки, рубашка, пиджак.