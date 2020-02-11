Как продлить молодость. Пять советов от 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты

Новости Великобритании. Впечатляющая своей молодостью женщина поделилась хитростями, благодаря которым выглядит так хорошо.

Как сообщает Daily Mail, 61-летняя Хейли Вернон-Уорд работает консультантом в магазине, где продаются косметические средства. Также она даёт своим клиентам советы, как продлить молодость.

Увлажнители

Один из друзей Хейли посоветовал ей попробовать увлажнять свою кожу. Женщина последовала его совету и осталась довольна результатом. По словам британки, лучше всего использовать увлажнители с витамином Е.

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Пищевые добавки

Вернон-Уорд принимает различные витамины, которые не всегда организм может получить из еды. По словам женщины, это делает её энергичнее, укрепляет иммунитет и кости.