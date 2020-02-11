Как продлить молодость. Пять советов от 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты

Новости Великобритании. Впечатляющая своей молодостью женщина поделилась хитростями, благодаря которым выглядит так хорошо.
Как сообщает Daily Mail, 61-летняя Хейли Вернон-Уорд работает консультантом в магазине, где продаются косметические средства. Также она даёт своим клиентам советы, как продлить молодость.
Увлажнители
Один из друзей Хейли посоветовал ей попробовать увлажнять свою кожу. Женщина последовала его совету и осталась довольна результатом. По словам британки, лучше всего использовать увлажнители с витамином Е.
Заботимся о коже вокруг глаз. Пять советов Эвелины Хромченко
Пищевые добавки
Вернон-Уорд принимает различные витамины, которые не всегда организм может получить из еды. По словам женщины, это делает её энергичнее, укрепляет иммунитет и кости.
Тренировки
Хейли предпочитает пользоваться виброплатформой. Британка считает, что 25 минут на этом тренажёре оказывают на мышцы такой же эффект, как обычная часовая тренировка.
Уход за кожей
Помимо увлажнителей, Хейли использует различные сыворотки и кремы. Женщина признаётся, что с 58 лет начала делать инъекции ботокса два раза в год, чтобы разгладить морщины.
Хобби
По словам Вернон-Уорд, любимое дело очень важно, чтобы не только выглядеть молодо, но и чувствовать себя так же. Сама Хейли любит петь, однажды у неё даже было сольное выступление на концерте. Также британка проводит мастер-классы по макияжу.
Что интересно, Хейли не упомянула ещё одну важную деталь – генетику. Недавно мы собрали фотографии мам, которые выглядят невероятно молодо. И там явно дело не только в уходе за собой.
Взглянуть на фотографии этих женщин можно здесь.