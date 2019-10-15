Прямой эфир

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами

15 октября 2019 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шестилетняя модель из России названа самой красивой девочкой в мире. Ребёнок занимается съёмками для известных изданий с четырёх лет. 

Как сообщает Daily Mail, Алина Якупова участвовала в модных кампаниях итальянского бренда одежды Monnalisa Kids, российских брендов Yudashkin kids и Gloria Jeans. В своём юном возрасте девочка уже успела оказаться на страницах журналов мод Instyle и Grazia. 

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире? 

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами-1

Фото: instagram.com/alina_yakupova_official

В настоящее время у Алины есть фанаты по всему миру, в комментариях под публикациями в её Instagram-аккаунте пишут пользователи из Коста-Рики, Германии, США и других стран. 

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами-4

Фото: instagram.com/alina_yakupova_official

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами-6

Фото: instagram.com/alina_yakupova_official

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами-8

Фото: instagram.com/alina_yakupova_official

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами-10

Фото: instagram.com/alina_yakupova_official

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами-12

Фото: instagram.com/alina_yakupova_official

6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами-14

Фото: instagram.com/alina_yakupova_official

Кстати, несколько лет назад британские издания назвали другую юную россиянку самой красивой девочкой в мире. 

Взглянуть на её фотографии можно здесь

# Красота # калейдоскоп # Алина Якупова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок
15 октября 2019 07:56

Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок

Как убрать жирные пятна с одежды. 7 полезных секретов
14 октября 2019 14:53

Как убрать жирные пятна с одежды. 7 полезных секретов

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?
14 октября 2019 11:05

Сравнили советских и российских актрис. А вы замечали их сходство?