6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами
Шестилетняя модель из России названа самой красивой девочкой в мире. Ребёнок занимается съёмками для известных изданий с четырёх лет.
Как сообщает Daily Mail, Алина Якупова участвовала в модных кампаниях итальянского бренда одежды Monnalisa Kids, российских брендов Yudashkin kids и Gloria Jeans. В своём юном возрасте девочка уже успела оказаться на страницах журналов мод Instyle и Grazia.
12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?
Фото: instagram.com/alina_yakupova_official
В настоящее время у Алины есть фанаты по всему миру, в комментариях под публикациями в её Instagram-аккаунте пишут пользователи из Коста-Рики, Германии, США и других стран.
Фото: instagram.com/alina_yakupova_official
Фото: instagram.com/alina_yakupova_official
Фото: instagram.com/alina_yakupova_official
Фото: instagram.com/alina_yakupova_official
Фото: instagram.com/alina_yakupova_official
Фото: instagram.com/alina_yakupova_official
Кстати, несколько лет назад британские издания назвали другую юную россиянку самой красивой девочкой в мире.
Взглянуть на её фотографии можно здесь.