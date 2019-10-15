6-летнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире. Взгляните на неё сами

Шестилетняя модель из России названа самой красивой девочкой в мире. Ребёнок занимается съёмками для известных изданий с четырёх лет.

Как сообщает Daily Mail, Алина Якупова участвовала в модных кампаниях итальянского бренда одежды Monnalisa Kids, российских брендов Yudashkin kids и Gloria Jeans. В своём юном возрасте девочка уже успела оказаться на страницах журналов мод Instyle и Grazia.

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?