Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

Он больше ничего не придумает из натурального меха. Мы больше не увидим белоснежный конский хвост на его затылке. Он уже не откажется от немецкого гражданства в знак протеста против миграционной политики правительства.

Это всё он – Карл Лагерфельд, который покинул этот мир 19 февраля. Кем он был для человечества? Конечно, дизайнером одежды, каких мало. Начинал он творить в 1952-м, а уже через три года в Париже получил первое место в конкурсе дизайнеров – придумал пальто, которое всем понравилось. Его с тех пор звали на работу крупные дома моды, известные мастера. Фантазии били через край.