Не верила, что получится. Сотрудница ресторана нашла кольцо и вернула его владельцу

Мужчина вернул себе обручальное кольцо, которое потерял в 2017 году. В этом ему помогли социальные сети и супруга. Как сообщает Sky News, в 2017 году американец отдыхал с женой в одном из ресторанов. Во время приёма пищи пальцы мужчины стали жирными. В какой-то момент кольцо соскользнуло, упало на пол и провалилось сквозь деревянные доски.

Фото: facebook.com/coconutsbenice

Вероятно, пара пыталась достать украшение, у неё не получилось. В итоге супруги были вынуждены попрощаться с кольцом. Но, как оказалось, не навсегда. Сейчас тот ресторан временно закрыт и продаёт только блюда на вынос. Руководство решило использовать эту возможность, чтобы сделать ремонт. Деревянный настил был поднят, и под ним обнаружились сокровища. В их числе – золотая монета, 100-долларовая банкнота и кольцо. Пара поженилась спустя 16 лет. Они любили друг друга с детского сада

Фото: facebook.com/sasha.formica.3

На украшении была гравировка – «Mike and Lisa 08-21-15». Менеджер ресторана по маркетингу Саша Формика захотела вернуть кольцо. Не веря в успешность своей затеи, она опубликовала пост о находке в Facebook. Спустя несколько дней с сотрудницей ресторана связалась Лиза. Она сказала, что они с мужем праздновали её день рождения 20 марта 2017 года. Женщина также пояснила, почему украшение потерялось.

Фото: facebook.com/sasha.formica.3