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«Волшебный, добрый день». Дарья Домрачева поделилась семейным снимком и поздравила поклонников с Пасхой

19 апреля 2020 14:08
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила поклонников с Пасхой. Поздравления спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. 

«Прекрасное торжество! С добрыми воспоминаниями из детства о подготовке к празднику, наслаждались процессом вчера вместе со своей крохой. Волшебный, добрый день!» – написала Домрачева. 

«Волшебный, добрый день». Дарья Домрачева поделилась семейным снимком и поздравила поклонников с Пасхой-1

Фото: instagram.com/dadofun 

Биатлонистка пожелала всем душевной гармонии, добра, тепла и любви. Свою запись спортсменка сопроводила снимком праздничного стола. Фанаты поблагодарили Дарью за тёплые слова и тоже поздравили её с праздником. 

Кстати, недавно Максим Галкин поделился трогательным семейным видео.

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# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Фотофакт

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