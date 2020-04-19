«Волшебный, добрый день». Дарья Домрачева поделилась семейным снимком и поздравила поклонников с Пасхой

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила поклонников с Пасхой. Поздравления спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Прекрасное торжество! С добрыми воспоминаниями из детства о подготовке к празднику, наслаждались процессом вчера вместе со своей крохой. Волшебный, добрый день!» – написала Домрачева.