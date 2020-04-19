«Волшебный, добрый день». Дарья Домрачева поделилась семейным снимком и поздравила поклонников с Пасхой
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила поклонников с Пасхой. Поздравления спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
«Прекрасное торжество! С добрыми воспоминаниями из детства о подготовке к празднику, наслаждались процессом вчера вместе со своей крохой. Волшебный, добрый день!» – написала Домрачева.
Фото: instagram.com/dadofun
Биатлонистка пожелала всем душевной гармонии, добра, тепла и любви. Свою запись спортсменка сопроводила снимком праздничного стола. Фанаты поблагодарили Дарью за тёплые слова и тоже поздравили её с праздником.
Кстати, недавно Максим Галкин поделился трогательным семейным видео.
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