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«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях

20 апреля 2020 08:37
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Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Для того, чтобы вырастить микрозелень, нужно всего лишь наличие семян, подложки или субстрата и воды, желательно, чтобы она была отстоянная.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-1

Если мы для себя выбираем культуру, которая представлена мелкими семенами, например, как салат или базилик, то такие семена в замачивании не нуждаются.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-4

Если же вы решите выращивать микрозелень из более крупных семян, например, из маша или гороха, то желательно такие семена замочить, буквально 2 часа на замачивание.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-7

Также для выращивания микрозелени необходим субстрат, например, торфяной или подложка, которая может быть как льняной, так и джутовой – самые распространенные варианты.  

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-10

Сейчас на примере кориандра мы покажем, как необходимо сеять микрозелень. Для этого нам понадобятся: подложка, в данном случае мы возьмем льняную подложку, вода, желательно, чтобы она была отстоянная, может быть обычная водопроводная, но не менее 6 часов, чтобы она постояла перед тем, как вы начнете ею пользоваться.

Мы берем нашу подложку и интенсивно ее промачиваем.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-13

После того, как наша подложка была интенсивно смочена, пропиталась водой, нам необходимо взять выбранные семена, в данном случае это кориандр, и желательно их равномерно распределить по нашему субстрату.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-16

После того, как вы оценили закрывание семенами вашей подложки, вам необходимо дополнительно эти семена сбрызнуть водой с использованием обычных подручных средств и обязательно поставить на проращивание.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-19

Как правило, семена лучше прорастают в темноте, поэтому желательно ваши семена накрыть каким-нибудь светонепроницаемым материалом, в нашем случае это такой же контейнер.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-22

Таким образом, наш контейнер с микрозеленью готов, сейчас нам необходимо его поставить в любое место с постоянной температурой, чтобы семенам было тепло. И если вы все сделаете правильно, а это несложно, то буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень к употреблению, как в нашем случае.

«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях-25

# Растения и цветы # калейдоскоп # Анна Пашкевич # Фотофакт # растения

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