«Буквально через две недели у вас будет готовая микрозелень». Как вырастить кориандр в домашних условиях

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Для того, чтобы вырастить микрозелень, нужно всего лишь наличие семян, подложки или субстрата и воды, желательно, чтобы она была отстоянная.

Если мы для себя выбираем культуру, которая представлена мелкими семенами, например, как салат или базилик, то такие семена в замачивании не нуждаются.

Если же вы решите выращивать микрозелень из более крупных семян, например, из маша или гороха, то желательно такие семена замочить, буквально 2 часа на замачивание.

Также для выращивания микрозелени необходим субстрат, например, торфяной или подложка, которая может быть как льняной, так и джутовой – самые распространенные варианты.

Сейчас на примере кориандра мы покажем, как необходимо сеять микрозелень. Для этого нам понадобятся: подложка, в данном случае мы возьмем льняную подложку, вода, желательно, чтобы она была отстоянная, может быть обычная водопроводная, но не менее 6 часов, чтобы она постояла перед тем, как вы начнете ею пользоваться. Мы берем нашу подложку и интенсивно ее промачиваем.

После того, как наша подложка была интенсивно смочена, пропиталась водой, нам необходимо взять выбранные семена, в данном случае это кориандр, и желательно их равномерно распределить по нашему субстрату.

После того, как вы оценили закрывание семенами вашей подложки, вам необходимо дополнительно эти семена сбрызнуть водой с использованием обычных подручных средств и обязательно поставить на проращивание.

Как правило, семена лучше прорастают в темноте, поэтому желательно ваши семена накрыть каким-нибудь светонепроницаемым материалом, в нашем случае это такой же контейнер.