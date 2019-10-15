Приятно посмотреть. Показываем девушек с длинными ухоженными волосами

Что украшает девушку и привлекает внимание парней? Думаете, есть только один вариант ответа? Конечно, нет, ведь тут задействована целая система, которая обеспечивает взаимную симпатию людей. Запах, внешность, красивая фигура, умение вкусно готовить, общие интересы, развитый интеллект, волосы…

Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит

Кстати, о волосах. Кто согласен, что чем длиннее волосы, тем лучше? Поднимите руку! Кажется, по ту сторону экрана, среди поднявших руку, мы угадываем любителей аниме, ведь там у очень многих героинь волосы отличаются своей длиной.

Мы часто пишем о том, как правильно ухаживать за волосами, что делать, если они выпадают, почему они становятся жирными, как помешать волосам электризоваться и так далее. В этот раз мы решили отвлечься от мирских забот и просто посмотреть на красивые, длинные, ухоженные волосы.

Русская Рапунцель, которая не стриглась 13 лет, покорила мир