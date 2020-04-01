Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?

Все мы знаем и понимаем, что внешность в людях – не главное. Однако известно, что встречают человека по одёжке, и лишь потом оценивают характер и таланты. В СССР особой популярностью пользовались актрисы.

Жители страны восхищались не только и не столько голливудскими звездами, сколько своими соотечественницами. И их легко понять, ведь столько красавиц блистали на экранах. Мы решили вспомнить самых ярких советских артисток, на которых с замиранием сердца смотрели мужчины со всех уголков огромной страны.

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?

Ирина Алфёрова