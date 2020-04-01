Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Все мы знаем и понимаем, что внешность в людях – не главное. Однако известно, что встречают человека по одёжке, и лишь потом оценивают характер и таланты. В СССР особой популярностью пользовались актрисы.
Жители страны восхищались не только и не столько голливудскими звездами, сколько своими соотечественницами. И их легко понять, ведь столько красавиц блистали на экранах. Мы решили вспомнить самых ярких советских артисток, на которых с замиранием сердца смотрели мужчины со всех уголков огромной страны.
Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?
Ирина Алфёрова
Фото: instagram.com/ksenialferova и instagram.com/zvezdi.info
Наталья Селезнёва
Фото: instagram.com/rare_celebs и instagram.com/world_stars_people
Анастасия Вертинская
Фото: instagram.com/lenfilmstudios и instagram.com/niklimenko78
Наталья Вавилова
Фото: instagram.com/wonly_ru и Кино-театр.ру
Ирина Муравьёва
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/irina.muravieva
Александра Яковлева
Фото: instagram.com/a.yakovleva_favorite.actress
Ольга Остроумова
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/elevinphoto
Наталья Фатеева
Наталья Варлей
Фото: instagram.com/beautiful_russian_actresses и instagram.com/novosti_znamenitosty
Кстати, 53 года назад на экраны вышел один из самых успешных фильмов с участием Натальи Варлей – «Кавказская пленница».
Мы собрали пять интересных фактов об этой кинокартине – подробнее здесь.