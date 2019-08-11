Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет

Стоит ли говорить о том, что в 21 веке возраст уже не имеет особого значения? Сейчас мужчины и женщины ведут активную жизнь и в 70, и в 80 лет. Вместе с этим пожилые люди стали гораздо больше внимания уделять гардеробу.

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»

Возможно, у некоторых людей, когда речь заходит о женщинах 60+ лет, в голове возникает образ бабушки в куртке или плаще до земли, в косынке или шапке, а также в сапогах. Такое тоже есть, но сейчас в пожилом возрасте можно выглядеть ничуть не хуже, чем в более молодые годы. А если не верите, посмотрите на этих женщин.

Анна Винтур, 69 лет.