«Нельзя было назначать пенальти»: о чём говорили мировые лидеры между таймами в финале ЧМ-2018

Новости Беларуси. 15 июля на московском стадионе «Лужники» прошёл финальный матч ЧМ-2018. В перерыве между таймами политики воспользовались возможностью побеседовать в неформальной обстановке.

На сайте Президента Беларуси размещено небольшое видео, на котором запечатлено общение политиков.

«Не просто спорный. Нельзя было назначать пенальти!», – прокомментировал Александр Лукашенко решение судьи.

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Из гостей в комнате присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон с переводчиком, президент России Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

«Что они сотворили в Москве!», – позже добавил белорусский лидер.

По словам пресс-секретаря Президента Беларуси, глава государства не болел за какую-либо сборную. Александр Лукашенко хотел увидеть красивый и результативный футбол. Матч оказался более чем зрелищный: в последний раз четыре гола в финале ЧМ забивали в 1970 году.