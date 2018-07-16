Прямой эфир

Платье XIX века, серебряная купель и вода из Иордана. Как прошли крестины принца Луи

16 июля 2018 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

9 июля состоялись крестины младшего ребенка в rоролевской семье – принца Луи. Церемония прошла в Лондоне, в часовне Сент-Джеймсского дворца. У малыша – шесть крестных родителей. Среди них – лишь близкие друзья семьи и один дальний родственник. 

Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

Платье XIX века, серебряная купель и вода из Иордана. Как прошли крестины принца Луи-1



Принц Луи Кембриджский родился 23 апреля. Дата крестин выбрана не случайно. Именно 9 июля объявили о помолвке принцесса Елизавета и ее жених Филипп. Кстати, королевы Елизаветы II не было на крестинах правнука.   

Платье XIX века, серебряная купель и вода из Иордана. Как прошли крестины принца Луи-3

Луи был одет в традиционное крестильное платье, выполненное из тонкого кружева с атласной отделкой. Его сшили еще в 1841 году на крестины принцессы Виктории. 

Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет

Платье XIX века, серебряная купель и вода из Иордана. Как прошли крестины принца Луи-6

С тех пор в этом платье крестили всех королевских персон. Мама принца Кейт Миддлтон была одета в кремовое платье от Александра Маккуина. 

Платье XIX века, серебряная купель и вода из Иордана. Как прошли крестины принца Луи-9

Цукерберг, Макконахи: 5 звездных отцов в декрете

Принц Луи спал на руках у матери практически всю церемонию крещения. Его окунули в серебряную купель. Воду для церемонии привезли специально из реки Иордан.  

# Королевская семья # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
С Козловским и Меньшиковым. Дарья Домрачева показала уникальное фото с финала ЧМ-2018
16 июля 2018 11:34

С Козловским и Меньшиковым. Дарья Домрачева показала уникальное фото с финала ЧМ-2018

«Нельзя было назначать пенальти»: о чём говорили мировые лидеры между таймами в финале ЧМ-2018
16 июля 2018 10:52

«Нельзя было назначать пенальти»: о чём говорили мировые лидеры между таймами в финале ЧМ-2018

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу
16 июля 2018 09:52

Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу