Платье XIX века, серебряная купель и вода из Иордана. Как прошли крестины принца Луи
9 июля состоялись крестины младшего ребенка в rоролевской семье – принца Луи. Церемония прошла в Лондоне, в часовне Сент-Джеймсского дворца. У малыша – шесть крестных родителей. Среди них – лишь близкие друзья семьи и один дальний родственник.
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Принц Луи Кембриджский родился 23 апреля. Дата крестин выбрана не случайно. Именно 9 июля объявили о помолвке принцесса Елизавета и ее жених Филипп. Кстати, королевы Елизаветы II не было на крестинах правнука.
Луи был одет в традиционное крестильное платье, выполненное из тонкого кружева с атласной отделкой. Его сшили еще в 1841 году на крестины принцессы Виктории.
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С тех пор в этом платье крестили всех королевских персон. Мама принца Кейт Миддлтон была одета в кремовое платье от Александра Маккуина.
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Принц Луи спал на руках у матери практически всю церемонию крещения. Его окунули в серебряную купель. Воду для церемонии привезли специально из реки Иордан.