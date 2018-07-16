Платье XIX века, серебряная купель и вода из Иордана. Как прошли крестины принца Луи

9 июля состоялись крестины младшего ребенка в rоролевской семье – принца Луи. Церемония прошла в Лондоне, в часовне Сент-Джеймсского дворца. У малыша – шесть крестных родителей. Среди них – лишь близкие друзья семьи и один дальний родственник. Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына





Принц Луи Кембриджский родился 23 апреля. Дата крестин выбрана не случайно. Именно 9 июля объявили о помолвке принцесса Елизавета и ее жених Филипп. Кстати, королевы Елизаветы II не было на крестинах правнука.

Луи был одет в традиционное крестильное платье, выполненное из тонкого кружева с атласной отделкой. Его сшили еще в 1841 году на крестины принцессы Виктории. Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет

С тех пор в этом платье крестили всех королевских персон. Мама принца Кейт Миддлтон была одета в кремовое платье от Александра Маккуина.