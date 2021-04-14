Словно светится изнутри. Рассказываем, как изменилась Алла Пугачёва после рождения Лизы и Гарри

Новости России. 15 апреля Алле Пугачёвой исполняется 72 года. Певица является одной из самых известных российских артисток, которая неизменно привлекает к себе внимание на протяжении всей своей творческой карьеры. О жизни Примадонны известно довольно много. Все мы слышали десятки её песен, интересные факты о ней, цитаты Аллы Борисовны, подробности её личной жизни и так далее. Также Пугачёва является счастливой мамой. Именно на этом аспекте мы и решили остановиться по случаю 72-летия артистки. Как певица воспитывает своих младших детей? Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Рождение 24 декабря 2011 года Алла Борисовна вышла замуж за Максима Галкина. Вскоре пара решила завести детей. Для этого супруги обратились к услугам суррогатного материнства. И 18 сентября 2013 года артисты стали родителями: на свет появилась Елизавета, а через несколько минут родился её брат Гарри. Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны

Фото: instagram.com/maxgalkinru

По словам Пугачёвой, в силу возраста ей сначала показалось, что у неё родились внуки, а не дети. Однако через несколько дней, когда начались приятные хлопоты, певица поняла, что это самые что ни на есть её дочь и сын. Как рассказывал Галкин, пусть и не сразу, но Примадонна начала смягчаться и становиться из всемирно известной исполнительницы простой мамой. Алла Пугачёва показала, как её дети проводят время дома

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Первые снимки До 2015 года Пугачёва и Галкин не показывали публике своих детей. Супруги рассказывали о том, как малыши говорят первые слова, как они начали ходить и многое другое. Однако первые снимки, которые попали в соцсети, были сделаны на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Счастливые поклонники сразу обратили внимание на сходство Гарри с папой. Ну а в 2016 году в день рождения Аллы Борисовны появился семейный снимок супругов с детьми. Как воспитывают двойняшек Пугачёва и Галкин? Певица рассказала трогательную историю

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Успехи и творчество Примадонна уделяет много времени всестороннему развитию детей. Она старается не только развлекать малышей, но и приучать их к творческому самовыражению. Когда Лиза и Гарри немного подросли, их начали обучать английскому и французскому языкам. Дети также устраивают импровизированные представления. Среди прочих успехов можно считать медаль девочки за плавание. «Что вижу, то пою». Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/alla_orfey

Пора в школу Хотя кажется, что Лиза и Гарри родились всего года три назад, на самом деле в 2020 году они уже пошли в первый класс. Вероятно, Алле Борисовне это было принять сложнее всех, потому что на линейке она даже расплакалась. Но хотя дети теперь заняты учёбой в школе, Пугачёва продолжает с ними заниматься. Время от времени Галкин выкладывает подтверждение этому в своём Instagram-аккаунте. На кадрах роликов артистка музицирует вместе с Гарри и Лизой, поёт, играет. Поклонники Примадонны считают, что после рождения малышей она помолодела как внутренне, так и внешне.

Фото: instagram.com/maxgalkinru