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Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы

15 апреля 2019 09:11
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Алла Пугачева отмечает юбилей 15 апреля. Примадонне российской эстрады исполняется 70 лет.    

Личная жизнь певицы всегда была на виду. Поклонники обсуждали романы и супругов исполнительницы. Также внимание не обошло стороной детей и внуков Аллы Борисовны.    

Пугачева – мама троих детей и бабушка троих внуков. Вот как выглядят и чем занимаются наследники певицы.     

Кристина Орбакайте    

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Дочь Аллы Пугачевой от брака с Миколасом Орбакасом. Орбакайте – 47 лет. Она не нуждается в представлении – артистка уже много лет на сцене. На счету Кристины Орбакайте роли в кинофильмах, телефильмах, мюзиклах и спектаклях, а репертуар певицы насчитывает более 150 песен, некоторые из них стали настоящими хитами. Популярность к Орбакайте пришла в самом детстве – настоящим открытием стала ее работа в фильме «Чучело». Кроме ролей в кино девочка выступала вместе с мамой, занималась танцами, а затем начала выступать сольно.     

«Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой    

Елизавета и Гарри Галкины    

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Дети Примадонны и юмориста Максима Галкина. Малышей родила суррогатная мать, но певица и юморист являются их биологическими родителями. Ребятам по 5 лет. Отец активно делится увлечениями детей. Гарри и Лиза изучают иностранные языки, занимаются музыкой, показывают родителям спектакли, любят танцевать, а также резвятся на радость маме и папе. Видео с детьми собирают миллионы просмотров, а поклонники семьи отмечают, что Гарри очень похож на отца, а Лиза – на маму, растет такой же артистичной.     

«Что вижу, то пою». Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью     

Никита Пресняков    

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы-7

Фото: instagram.com/npresnyakov

Старший внук Аллы Пугачевой. Его родители – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. Никите – 27 лет. Учился в Нью-Йорке, снимался в кино, увлекется паркуром и скейтбордом. Сейчас парень является солистом рок-группы MULTIVERSE. Летом 2017 года женился – на пышной свадьбе присутствовала вся семья.  

«Вот и настал этот счастливый день»: свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой    

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы-10

Фото: instagram.com/dennyartview

Дени Байсаров  

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы-13

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Дени – 20 лет. Он сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Сейчас учится в Лондоне.  

Клавдия Земцова  

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы-16

Фото: instagram.com/claudiazemtsova

Младшая внучка Примадонны. Девочке – 7 лет, ее назвали в честь певицы Клавдии Шульженко. 30 марта у Клавдии был день рождения. Бабушка трогательно поздравила внучку с праздником: «С Днём рождения, моя красавица и умница. Живи долго и счастливо под мирным небом в здравии и благополучии».  

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Кристина Орбакайте # Максим Галкин # Никита Пресняков # Дени Байсаров # Клавдия Земцова # Елизавета Галкина # Гарри Галкин # Фотофакт

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