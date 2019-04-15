Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы

Алла Пугачева отмечает юбилей 15 апреля. Примадонне российской эстрады исполняется 70 лет. Личная жизнь певицы всегда была на виду. Поклонники обсуждали романы и супругов исполнительницы. Также внимание не обошло стороной детей и внуков Аллы Борисовны. Пугачева – мама троих детей и бабушка троих внуков. Вот как выглядят и чем занимаются наследники певицы. Кристина Орбакайте

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Дочь Аллы Пугачевой от брака с Миколасом Орбакасом. Орбакайте – 47 лет. Она не нуждается в представлении – артистка уже много лет на сцене. На счету Кристины Орбакайте роли в кинофильмах, телефильмах, мюзиклах и спектаклях, а репертуар певицы насчитывает более 150 песен, некоторые из них стали настоящими хитами. Популярность к Орбакайте пришла в самом детстве – настоящим открытием стала ее работа в фильме «Чучело». Кроме ролей в кино девочка выступала вместе с мамой, занималась танцами, а затем начала выступать сольно. «Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой Елизавета и Гарри Галкины

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дети Примадонны и юмориста Максима Галкина. Малышей родила суррогатная мать, но певица и юморист являются их биологическими родителями. Ребятам по 5 лет. Отец активно делится увлечениями детей. Гарри и Лиза изучают иностранные языки, занимаются музыкой, показывают родителям спектакли, любят танцевать, а также резвятся на радость маме и папе. Видео с детьми собирают миллионы просмотров, а поклонники семьи отмечают, что Гарри очень похож на отца, а Лиза – на маму, растет такой же артистичной. «Что вижу, то пою». Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью Никита Пресняков

Фото: instagram.com/npresnyakov

Старший внук Аллы Пугачевой. Его родители – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. Никите – 27 лет. Учился в Нью-Йорке, снимался в кино, увлекется паркуром и скейтбордом. Сейчас парень является солистом рок-группы MULTIVERSE. Летом 2017 года женился – на пышной свадьбе присутствовала вся семья. «Вот и настал этот счастливый день»: свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой

Фото: instagram.com/dennyartview

Дени Байсаров

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Дени – 20 лет. Он сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Сейчас учится в Лондоне. Клавдия Земцова

Фото: instagram.com/claudiazemtsova