«Что вижу, то пою». Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью

Новости России. Максим Галкин показал музыкальную импровизацию Аллы Пугачевой вместе с дочерью Елизаветой.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru

Милый ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru

На кадрах Алла Пугачева импровизирует и поет песню своей дочери. «До чего ж хорошо быть с тобою, Лизок», – отмечает она. Девочка в свою очередь тоже спела родителям.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин отметил, что его супруга – настоящий мастер импровизаций и всегда находит, чем занять детей. Максим Галкин:

Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла – мастер импровизаций «что вижу, то пою». Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru