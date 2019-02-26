«Что вижу, то пою». Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью

Новости России. Максим Галкин показал музыкальную импровизацию Аллы Пугачевой вместе с дочерью Елизаветой.
Новости России. Максим Галкин показал музыкальную импровизацию Аллы Пугачевой вместе с дочерью Елизаветой.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru
Милый ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru
На кадрах Алла Пугачева импровизирует и поет песню своей дочери. «До чего ж хорошо быть с тобою, Лизок», – отмечает она. Девочка в свою очередь тоже спела родителям.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин отметил, что его супруга – настоящий мастер импровизаций и всегда находит, чем занять детей.
Максим Галкин:
Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла – мастер импровизаций «что вижу, то пою». Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru
Подписчиков умилила эта трогательная сцена. Они отметили, что даже на видео можно заметить невероятную связь между мамой и дочкой.
5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт (читать далее).