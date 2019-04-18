Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны
Новости России. Яркой точкой в праздновании 70-летия Аллы Пугачевой стал концерт, который певица дала в Государственном Кремлевском дворце. Это первый большой сольный концерт Примадонны за 10 лет.
Безусловно, в стороне от такого события не осталась семья певицы, а также ее друзья.
Трогательным фото из гримерки поделилась старшая дочь Пугачевой – Кристина Орбакайте. На снимке запечатлены все дети и внуки Примадонны – сама Орбакайте, ее дети – Никита Пресняков, Дени Байсаров, Клавдия Земцова, а также дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лиза.
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Кристина Орбакайте:
Мы – дети Галактики!
Фото: Фото: instagram.com/orbakaite_k
Вся семья поддержала певицу и поднялась на сцену во время исполнения песни «Женщина, которая поет».
Подписчики оценили фото и отметили, что это большое счастье – иметь такую дружную семью.
Зрители концерта певицы, среди которых оказалось много звездных гостей, остались в восторге от выступления.
Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва
Филипп Киркоров поблагодарил за «нереальный вечер» и отметил, что его «ждала вся страна 10 лет!!! ГОЛОС, ЗВУЧАВШИЙ ЖИВЬЁМ 2 часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас».
Фото: instagram.com/fkirkorov
Николай Басков отметил, что это был «вечер любви, мудрости, счастья, грусти, музыки и бешеной энергетики».
Дима Билан написал под своим постом, что Алла Пугачева была «трогательная и трепетная. Алла Борисовна вы потрясающе звучите, стройны и легки».
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