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Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны

18 апреля 2019 07:54
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Новости России. Яркой точкой в праздновании 70-летия Аллы Пугачевой стал концерт, который певица дала в Государственном Кремлевском дворце. Это первый большой сольный концерт Примадонны за 10 лет.  

Безусловно, в стороне от такого события не осталась семья певицы, а также ее друзья.  

Трогательным фото из гримерки поделилась старшая дочь Пугачевой – Кристина Орбакайте. На снимке запечатлены все дети и внуки Примадонны – сама Орбакайте, ее дети – Никита Пресняков, Дени Байсаров, Клавдия Земцова, а также дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лиза.  

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы (читать далее).   

Кристина Орбакайте:  
Мы – дети Галактики!   

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны -1

Фото: Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Вся семья поддержала певицу и поднялась на сцену во время исполнения песни «Женщина, которая поет».  

Подписчики оценили фото и отметили, что это большое счастье – иметь такую дружную семью.  

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны -4

Скриншот из видео  

Зрители концерта певицы, среди которых оказалось много звездных гостей, остались в восторге от выступления. 

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва  

Филипп Киркоров поблагодарил за «нереальный вечер» и отметил, что его «ждала вся страна 10 лет!!! ГОЛОС, ЗВУЧАВШИЙ ЖИВЬЁМ 2 часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас».  

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны -7

Фото: instagram.com/fkirkorov

Николай Басков отметил, что это был «вечер любви, мудрости, счастья, грусти, музыки и бешеной энергетики».  

Дима Билан написал под своим постом, что Алла Пугачева была «трогательная и трепетная. Алла Борисовна вы потрясающе звучите, стройны и легки».  

Отголоски праздника. Кто и как поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем (здесь подробнее).     

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Кристина Орбакайте # Максим Галкин # Елизавета Галкина # Гарри Галкин # Дени Байсаров # Никита Пресняков # Филипп Киркоров # Фотофакт

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