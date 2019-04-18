Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны

Новости России. Яркой точкой в праздновании 70-летия Аллы Пугачевой стал концерт, который певица дала в Государственном Кремлевском дворце. Это первый большой сольный концерт Примадонны за 10 лет.

Безусловно, в стороне от такого события не осталась семья певицы, а также ее друзья.

Трогательным фото из гримерки поделилась старшая дочь Пугачевой – Кристина Орбакайте. На снимке запечатлены все дети и внуки Примадонны – сама Орбакайте, ее дети – Никита Пресняков, Дени Байсаров, Клавдия Земцова, а также дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лиза.

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы (читать далее).

Кристина Орбакайте:

Мы – дети Галактики!