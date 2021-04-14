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После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди

14 апреля 2021 10:04
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Мы привыкли, что супергерои это вымышленные персонажи из фантастических фильмов, которые борются со злом. Но вот несколько примеров реальных героев. После таких фото точно вернется вера в человеческую доброту и самоотверженность.

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-1

Фото: spotlightstories.co/cuddleingwithbuttholes  

Как сообщает Spotlight, этот папа легко может стать отцом года. Он отдал свой зонт во время ливня, чтобы его сын не промок.   

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-4

Фото: spotlightstories.co/cuddleingwithbuttholes  

Парикмахер из Нью-Йорка Марк Бустос готов бесплатно подстричь тех, кто оказался на улице без крова. «Я подхожу к людям на улице или в парках и объясняю им свою цель. Это становится не просто стрижкой, а сеансом терапии».  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-7

Фото: spotlightstories.co/cuddleingwithbuttholes

Эта надпись появилась на крыше одной из заправок. Казалось бы, кто ее увидит? Дело в том, что напротив заправки находится онкологический центр. Работники поставили баннер с надписью «выздоравливайте», чтобы приободрить пациентов.  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-10

Фото: spotlightstories.co/Stonehouse Hudson

Этот пес болен. Хозяин плавает вместе с ним в озере, потому что вода облегчает боль животного.  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-13

Фото: spotlightstories.co/Nobody

Бегунья Жаклин Киплимо помогает своему сопернику-инвалиду финишировать в марафоне на Тайване, что в конечном итоге стоило ей первого места. Это ли не поступок настоящего победителя?  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-16

Фото: spotlightstories.co/John Buratti

На вечеринку по случаю Дня рождения к этому мальчику никто не пришел. Малыш болен аутизмом. Но пожарные, офицеры и местные дети узнали об этом и решили поддержать именинника. Один полицейский даже подарил мальчику перчатки Халка, чтобы тот смог разбить все, что мешает его Дню рождения.  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-19

Фото: spotlightstories.co/kiddlez

Двое парней из Норвегии пожертвовали жизнью и нырнули в ледяную воду, чтобы спасти ягненка, который не мог выбраться самостоятельно. Не каждый решился бы на такой поступок.  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-22

Фото: spotlightstories.co/iBleeedorange

Этот молодой человек тоже из Норвегии. Он увидел, как маленький утенок тонет в замерзшем озере. Парень ни секунды не думая полез в воду и спас птенца.  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-25

Фото: spotlightstories.co/WhyDidYouCheckMyName

Ребенок пожертвовал все свои деньги от продажи мягких игрушек в местный приют для животных. Похоже, у девочки по-настоящему большое сердце.   

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-28

Фото: spotlightstories.co/moogoesthecat  

Этот солдат отвлекается от битвы на мгновение, чтобы покормить маленького котенка. Человек, который рискует жизнью на поле боя, заботится и о братьях наших меньших. Такие поступки не могут не вдохновлять.  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-31

Фото: spotlightstories.co/Imgur

84-летняя бабушка стеснялась надевать ночную рубашку. Внук решил поддержать ее и надел на себя такую же сорочку. Что не сделаешь ради самых близких?  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-34

Фото: spotlightstories.co/thetownecrier

Это надпись на двери местной химчистки. Работники предложили всем бездомным, которым нужно постирать одежду, сделать это абсолютно бесплатно.  

После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди-37

Фото: spotlightstories.co/imgur

У пожилого мужчины случился сердечный приступ в то время, когда он расчищал снег на дорожке в своем дворе. Медики быстро доставили его в больницу. Но на этом история не заканчивается. Бригада спасателей вернулась к дому пациента и полностью почистила дорожки от снега.   

Еще одна невероятная история – однажды рыбаки спасли 9-летнюю девочку, а через 35 лет снова встретились. Посмотрите, как отреагировали герои на встречу – подробности здесь.   

# Спасение # калейдоскоп # Марк Бустос # Жаклин Киплимо # Фотофакт

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