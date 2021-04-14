После этих историй вы точно поверите в человеческую доброту. Посмотрите, на какие отважные поступки идут люди

Мы привыкли, что супергерои – это вымышленные персонажи из фантастических фильмов, которые борются со злом. Но вот несколько примеров реальных героев. После таких фото точно вернется вера в человеческую доброту и самоотверженность.

Фото: spotlightstories.co/cuddleingwithbuttholes

Как сообщает Spotlight, этот папа легко может стать отцом года. Он отдал свой зонт во время ливня, чтобы его сын не промок.

Фото: spotlightstories.co/cuddleingwithbuttholes

Парикмахер из Нью-Йорка Марк Бустос готов бесплатно подстричь тех, кто оказался на улице без крова. «Я подхожу к людям на улице или в парках и объясняю им свою цель. Это становится не просто стрижкой, а сеансом терапии».

Фото: spotlightstories.co/cuddleingwithbuttholes

Эта надпись появилась на крыше одной из заправок. Казалось бы, кто ее увидит? Дело в том, что напротив заправки находится онкологический центр. Работники поставили баннер с надписью «выздоравливайте», чтобы приободрить пациентов.

Фото: spotlightstories.co/Stonehouse Hudson

Этот пес болен. Хозяин плавает вместе с ним в озере, потому что вода облегчает боль животного.

Фото: spotlightstories.co/Nobody

Бегунья Жаклин Киплимо помогает своему сопернику-инвалиду финишировать в марафоне на Тайване, что в конечном итоге стоило ей первого места. Это ли не поступок настоящего победителя?

Фото: spotlightstories.co/John Buratti

На вечеринку по случаю Дня рождения к этому мальчику никто не пришел. Малыш болен аутизмом. Но пожарные, офицеры и местные дети узнали об этом и решили поддержать именинника. Один полицейский даже подарил мальчику перчатки Халка, чтобы тот смог разбить все, что мешает его Дню рождения.

Фото: spotlightstories.co/kiddlez

Двое парней из Норвегии пожертвовали жизнью и нырнули в ледяную воду, чтобы спасти ягненка, который не мог выбраться самостоятельно. Не каждый решился бы на такой поступок.

Фото: spotlightstories.co/iBleeedorange

Этот молодой человек тоже из Норвегии. Он увидел, как маленький утенок тонет в замерзшем озере. Парень ни секунды не думая полез в воду и спас птенца.

Фото: spotlightstories.co/WhyDidYouCheckMyName

Ребенок пожертвовал все свои деньги от продажи мягких игрушек в местный приют для животных. Похоже, у девочки по-настоящему большое сердце.

Фото: spotlightstories.co/moogoesthecat

Этот солдат отвлекается от битвы на мгновение, чтобы покормить маленького котенка. Человек, который рискует жизнью на поле боя, заботится и о братьях наших меньших. Такие поступки не могут не вдохновлять.

Фото: spotlightstories.co/Imgur

84-летняя бабушка стеснялась надевать ночную рубашку. Внук решил поддержать ее и надел на себя такую же сорочку. Что не сделаешь ради самых близких?

Фото: spotlightstories.co/thetownecrier

Это надпись на двери местной химчистки. Работники предложили всем бездомным, которым нужно постирать одежду, сделать это абсолютно бесплатно.

Фото: spotlightstories.co/imgur