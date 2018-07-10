Как воспитывают двойняшек Пугачёва и Галкин? Певица рассказала трогательную историю

Алла Пугачева крайне редко дает интервью, однако певица согласилась на беседу с Олегом Меньшиковым.

Примадонна откровенно рассказала о своей жизни, детстве и судьбе. Часовое видео интервью опубликовано на канале «ОМ Олега Меньшикова».

Также Алла Пугачева рассказала о том, как она воспитывает своих детей. По ее словам, она и ее муж – Максим Галкин – стараются больше общаться с детьми и присматриваться к ним.

Алла Пугачева:

Своих детей мы воспитываем так, что мы их не наказываем, мы стараемся объяснять им что-то. В Японии говорят, что до пяти лет ничего этого нельзя – просто смотрите, наблюдайте. Я и без Японии это знала. Для того, чтобы ребенку что-то дать – надо сначала понять, что он хочет вообще. И лет пять только присматриваешься к нему.

Я уж присматриваюсь 4,5 года к Лизе. Все говорят, какая она артистичная. Я бы ее в жизни напоказ не выставляла – Макс все время выставляет. Думаю, ну я знаю, чего тебе надо – ты или Бриджит Бардо, или ты математик, или творческая. Вчера сказку рассказываю ей: «Жила-была девочка Лиза, у нее была мама хорошая, папа хороший, братик хороший».

«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт