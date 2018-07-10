Как воспитывают двойняшек Пугачёва и Галкин? Певица рассказала трогательную историю
Алла Пугачева крайне редко дает интервью, однако певица согласилась на беседу с Олегом Меньшиковым.
Примадонна откровенно рассказала о своей жизни, детстве и судьбе. Часовое видео интервью опубликовано на канале «ОМ Олега Меньшикова».
Также Алла Пугачева рассказала о том, как она воспитывает своих детей. По ее словам, она и ее муж – Максим Галкин – стараются больше общаться с детьми и присматриваться к ним.
Алла Пугачева:
Своих детей мы воспитываем так, что мы их не наказываем, мы стараемся объяснять им что-то. В Японии говорят, что до пяти лет ничего этого нельзя – просто смотрите, наблюдайте. Я и без Японии это знала. Для того, чтобы ребенку что-то дать – надо сначала понять, что он хочет вообще. И лет пять только присматриваешься к нему.
Я уж присматриваюсь 4,5 года к Лизе. Все говорят, какая она артистичная. Я бы ее в жизни напоказ не выставляла – Макс все время выставляет. Думаю, ну я знаю, чего тебе надо – ты или Бриджит Бардо, или ты математик, или творческая. Вчера сказку рассказываю ей: «Жила-была девочка Лиза, у нее была мама хорошая, папа хороший, братик хороший».
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Фото: instagram.com/maxgalkinru
По словам певицы, она потихонечку рассказывала историю, чтобы дочка уснула. В истории было про то, как Лиза в школу пошла, а потом выросла и сыграла свадьбу с хорошим молодым человеком. На ее милую свадьбу гости принесли подарки.
Алла Пугачева:
И тут она вскакивает и говорит: «А швейную машину подарили?». Она меня настолько обескуражила этим. Почему швейная машинка? Я уже думаю, куда же дальше мне двигаться. Она меня выбила из седла этим. Все время надо наблюдать, слушать – ведь что-то в голове этой маленькой творится.
Примадонна также рассказала о своем доме и отметила, что не хочет, чтобы все думали, что он огромен.
Алла Пугачева:
Этот дом настолько хорош, функционален. Комната для Лизы, для Гарри, для Кристины, для Клавы, для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, гостевая для Дени, внизу маленькая сцена-студия. Восемь всего.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева еще отметила, что обустройством дома и участка во многом занимался ее супруг.
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