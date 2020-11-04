Кристина Орбакайте раскрыла тайну, почему была против рождения детей Пугачёвой и Галкина

Новости России. Дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте была против рождения Гарри и Лизы Галкиных. Об этом сообщает «Сплетник» со ссылкой на телеканал «ТВ Центр».
По словам Орбакайте, она беспокоилась о том, сможет ли Пугачёва быть хорошей матерью для детей. Артистка вспомнила, что ей мама уделяла мало внимания из-за своей занятости. Большую часть детства дочь Пугачёвой провела вместе с бабушкой и дедушкой, приезжая к маме только по выходным и во время каникул.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
«Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку её любви и внимания, как когда-то я», – призналась певица.
Алла Пугачёва не отрицает, что, строя карьеру, уделяла слишком мало внимания дочери. Поэтому сейчас артистка старается не повторить эту ошибку с младшими детьми.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Напомним, Пугачёва и Галкин поженились в конце 2011 года. Через два года у супругов родилась двойня – Елизавета и Гарри. И в сентябре 2020 года малыши пошли в первый класс – здесь подробности.