Кристина Орбакайте раскрыла тайну, почему была против рождения детей Пугачёвой и Галкина

Новости России. Дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте была против рождения Гарри и Лизы Галкиных. Об этом сообщает «Сплетник» со ссылкой на телеканал «ТВ Центр».

По словам Орбакайте, она беспокоилась о том, сможет ли Пугачёва быть хорошей матерью для детей. Артистка вспомнила, что ей мама уделяла мало внимания из-за своей занятости. Большую часть детства дочь Пугачёвой провела вместе с бабушкой и дедушкой, приезжая к маме только по выходным и во время каникул.