Как расслабиться после тяжёлого рабочего дня? Вот четыре упражнения для здорового сна

В течение дня мы накапливаем напряжение. Если ваши мышцы напряжены, а дыхание короткое и поверхностное, мозг переходит в режим стресса, чтобы держать организм в напряжении. И если не расслабиться должным образом, мы ложимся спать в стрессовом состоянии. Как сообщает Daily Mail, эти позы особенно полезны вечером перед сном, чтобы помочь организму расслабиться. Недолгое время, проведенное в них, – это лучшее решение для здорового сна. Они успокоят ваш разум, стабилизируют дыхание и уменьшат мышечное напряжение, не увеличивая частоту сердечных сокращений, создавая идеальные условия для отдыха. Легкий наклон вперед

Фото: dailymail.com

Сядьте на землю или коврик, вытянув ноги перед собой. Поставьте впереди стул, чтобы вы могли удобно расположить голову на его сиденье. Для удобства положите под голову подушку. Согните правую ногу так, чтобы ступня соединилась с внутренней стороной левого бедра. Потянитесь вперед, положив голову на стул, а руки на левую голень или лодыжку. Оставайтесь в этом положении до 30 секунд. Затем медленно поднимите руки вверх и повторите то же самое с другой ногой. Идеальное положение

Фото: dailymail.com

Эта поза, модифицированная версия позы сапожника в йоге, может произвести сильный положительный эффект, который успокаивает дыхание и эмоциональный центр. Он также пригодится после еды, чтобы улучшить пищеварение. Прежде чем удобно устроиться, возьмите подушку или два аккуратно сложенных полотенца. Вам также понадобится толстое одеяло, сложенное пополам, или другое полотенце, сложенное таким же образом. Сядьте на пол, свободно скрестив ноги. Прижмите короткий край подушки к крестцу у основания позвоночника. Лягте на спину и подложите под голову одеяло или полотенце для поддержки. Ваша голова должна быть выше грудной клетки, а подбородок параллелен полу. Если колени не соприкасаются с полом, можете взять дополнительные одеяла или полотенца, чтобы ноги были полностью расслаблены. Полежите так 10-15 минут, наблюдая за дыханием. Дышите медленно, делайте глубокий вдох и выдох. Ноги вверх по стене

Фото: dailymail.com

Эта поза регулирует кровяное давление, органы брюшной полости и стимулирует кровообращение. Во-первых, найдите одеяло или полотенце, которое можно использовать как подушку для ягодиц и головы, а также стену, перед которой есть свободное пространство. Сядьте боком, согнув колени так, чтобы левое бедро было плотно прижато к стене. Медленно перекатитесь на спину, чтобы ягодица стояла вплотную к стене, а обе ступни были чуть выше. Вытяните ступни прямо, чтобы тело образовало букву L, удерживая ягодицы как можно ближе к стене, насколько позволяют подколенные сухожилия. Вы можете положить подушку под ягодицы или под голову. Убедитесь, что ваш подбородок остается параллельным полу, не поднимается к потолку и не прижимается к груди. Вытяните руки в стороны и согните в локтях на 90 градусов, чтобы получилась форма кактуса. Расслабьте голову, лицо, шею, плечи и живот. Дышите и оставайтесь в этой позе 10-15 минут. Чтобы встать, снова прижмите колени к груди и перекатитесь в сторону. Кстати, при выполнении этого упражнения легкое покалывание в ногах – это нормально. Но если станет больно, опустите ноги и примите упрощенное положение со скрещенными ногами, по-прежнему упираясь в стену. Шавасана

Фото: dailymail.com