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Большинство хозяек делает это неправильно. Фермер объяснил, как правильно хранить куриные яйца

14 апреля 2021 13:24
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Фермер рассказал, как правильно хранить куриные яйца. Такой способ поможет дольше сохранить свежесть продукта.

Большинство хозяек делает это неправильно. Фермер объяснил, как правильно хранить куриные яйца-1

Фото: tiktok.com/@theshilohfarm

Пользователь Tik Tok Ной Янг под ником theshilohfarm разводит животных на собственной ферме. Он рассказывает в видео о своем хозяйстве и делится полезными советами. В одном из роликов мужчина объяснил, как нужно хранить куриные яйца.

Большинство хозяек делает это неправильно. Фермер объяснил, как правильно хранить куриные яйца-4

Фото: tiktok.com/@theshilohfarm

Известно, что в яйце есть тупой и заостренный конец. Большинство домохозяек привыкли хранить яйца в лотке тупым концом вниз, но оказалось это неправильно. Ной рассказал, что в тупом конце яйца находится небольшая воздушная подушка, которая защищает внутреннюю часть от бактерий. Если хранить яйцо тупым концом вниз, то воздух будет подниматься и бактерии легче проникнут к желтку. Поэтому, чтобы сохранить защитную воздушную подушку, просто храните яйца тупым концом вверх.  

Вот еще несколько полезных советов от профессионалов. Как расслабиться после тяжелого рабочего дня – читать здесь.  

# Полезные советы # калейдоскоп # Ной Янг # Фотофакт

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