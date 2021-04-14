Большинство хозяек делает это неправильно. Фермер объяснил, как правильно хранить куриные яйца

Фермер рассказал, как правильно хранить куриные яйца. Такой способ поможет дольше сохранить свежесть продукта.
Фермер рассказал, как правильно хранить куриные яйца. Такой способ поможет дольше сохранить свежесть продукта.
Фото: tiktok.com/@theshilohfarm
Пользователь Tik Tok Ной Янг под ником theshilohfarm разводит животных на собственной ферме. Он рассказывает в видео о своем хозяйстве и делится полезными советами. В одном из роликов мужчина объяснил, как нужно хранить куриные яйца.
Фото: tiktok.com/@theshilohfarm
Известно, что в яйце есть тупой и заостренный конец. Большинство домохозяек привыкли хранить яйца в лотке тупым концом вниз, но оказалось это неправильно. Ной рассказал, что в тупом конце яйца находится небольшая воздушная подушка, которая защищает внутреннюю часть от бактерий. Если хранить яйцо тупым концом вниз, то воздух будет подниматься и бактерии легче проникнут к желтку. Поэтому, чтобы сохранить защитную воздушную подушку, просто храните яйца тупым концом вверх.
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