Большинство хозяек делает это неправильно. Фермер объяснил, как правильно хранить куриные яйца

Пользователь Tik Tok Ной Янг под ником theshilohfarm разводит животных на собственной ферме. Он рассказывает в видео о своем хозяйстве и делится полезными советами. В одном из роликов мужчина объяснил , как нужно хранить куриные яйца.

Известно, что в яйце есть тупой и заостренный конец. Большинство домохозяек привыкли хранить яйца в лотке тупым концом вниз, но оказалось это неправильно. Ной рассказал, что в тупом конце яйца находится небольшая воздушная подушка, которая защищает внутреннюю часть от бактерий. Если хранить яйцо тупым концом вниз, то воздух будет подниматься и бактерии легче проникнут к желтку. Поэтому, чтобы сохранить защитную воздушную подушку, просто храните яйца тупым концом вверх.