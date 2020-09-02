Дети Пугачевой и Галкина пошли в первый класс. Звездная мама прослезилась

В этом году многие знаменитости впервые отвели детей в школу. У Аллы Пугачевой и Максима Галкина малыши также пошли в первый класс. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Максим. Публикация набрала более трех миллионов просмотров.

Шоумен выложил видео с торжественной линейки и подписал: «Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья».

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Лиза и Гарри Галкины принесли с собой на праздник два больших букета. Первоклассники выглядят очень нарядно, оба в школьной форме. Родители тоже счастливы, Алла даже немного прослезилась.