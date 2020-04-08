Алла Пугачёва показала, как её дети проводят время дома

Новости России. Алла Пугачёва показала, чем занимаются её дети во время самоизоляции. Занятный ролик артистка разместила на своей странице в Instagram.

«Не теряем времени зря в заточении», – подписала видеозапись Примадонна.

На кадрах ролика видно, что Гарри приходится непросто – при помощи планшета он учит французский вместе с преподавателем. Наставник произносит фразы, а мальчик их повторяет.