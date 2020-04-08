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Алла Пугачёва показала, как её дети проводят время дома

08 апреля 2020 11:39
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Новости России. Алла Пугачёва показала, чем занимаются её дети во время самоизоляции. Занятный ролик артистка разместила на своей странице в Instagram. 

«Не теряем времени зря в заточении», – подписала видеозапись Примадонна. 

На кадрах ролика видно, что Гарри приходится непросто – при помощи планшета он учит французский вместе с преподавателем. Наставник произносит фразы, а мальчик их повторяет. 

Алла Пугачёва показала, как её дети проводят время дома -1

Фото: instagram.com/alla_orfey 

В то же время Лиза находится в ванной и в буквальном смысле ходит на цыпочках, за что получает похвалу от мамы: «молодец, не мешаешь».   

Алла Пугачёва показала, как её дети проводят время дома -4

Фото: instagram.com/alla_orfey 

Поклонники семьи восхитились тем, что дети не теряют времени зря. Также фанаты сказали, что очень скучают без Аллы Борисовны. Они попросили артистку проводить эфиры в соцсетях.   

Ранее Максим Галкин поделился смешным видео с Лизой.  

Девочка заявила, что не будет играть с папой, пока он не выключит камеру (здесь подробнее).   

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Гарри Галкин # Елизавета Галкина # Видеофакт

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