Алла Пугачёва показала, как её дети проводят время дома
Новости России. Алла Пугачёва показала, чем занимаются её дети во время самоизоляции. Занятный ролик артистка разместила на своей странице в Instagram.
«Не теряем времени зря в заточении», – подписала видеозапись Примадонна.
На кадрах ролика видно, что Гарри приходится непросто – при помощи планшета он учит французский вместе с преподавателем. Наставник произносит фразы, а мальчик их повторяет.
Фото: instagram.com/alla_orfey
В то же время Лиза находится в ванной и в буквальном смысле ходит на цыпочках, за что получает похвалу от мамы: «молодец, не мешаешь».
Фото: instagram.com/alla_orfey
Поклонники семьи восхитились тем, что дети не теряют времени зря. Также фанаты сказали, что очень скучают без Аллы Борисовны. Они попросили артистку проводить эфиры в соцсетях.
Ранее Максим Галкин поделился смешным видео с Лизой.
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