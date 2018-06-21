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Мбаппе оформил гол по пустым воротам и вывел сборную Франции в плей-офф ЧМ-2018

21 июня 2018 17:32
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Новости России. 21 июня в рамках чемпионата мира по футболу в России французы встречались с перуанцами. Успеха в этой игре добились трехцветные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче второго тура они переиграли своих оппонентов с минимальным перевесом 1:0 и обеспечили себе место в плей-офф. Главный и единственный гол матча был оформлен Килианом Мбаппе на 34 минуте по пустым воротам перуанцев.

В заключительном матче четверга встретятся аргентинцы и хорваты. Поединок между командами квартета D начнется в 21:00.

# Чемпионат мира по футболу # Килиан Мбаппе # Фотофакт

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