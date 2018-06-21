Россия – вторая: опубликован рейтинг сборных на ЧМ-2018

На первую строчку журнал поставил сборную Мексики, которая обыграла Германию со счётом 1:0. Следом идёт Россия, которая после побед над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

На третьем месте находится сборная Португалии или Криштиану Роналду. Не будет преувеличением сказать, что вся сборная служит поддержкой одного игрока, помогая ему раскрыть свои способности в полной мере. Впрочем, на данный момент тактика является весьма успешной.

На пятом месте англичане. В матче между сборными Англии и Туниса противниками были не только футболисты, но и мошки. Насекомых было так много, что игрокам пришлось воспользоваться репеллентами. В тяжёлом противостоянии победителями вышли англичане (2:1), чем и заслужили пятое место в рейтинге.

Четвёртая строчка досталась испанцам. Футболисты Испании показывают слаженность и высокий уровень игры, что и продемонстрировали в матче с Ираном (1:0).

Шестой идёт сборная Исландии, игроки которой вызывают огромный интерес у многих любителей футбола и не только. Исландцы с блеском дебютировали на чемпионате мира, выстояв против Аргентины 1:1. Но ещё больше впечатляет настрой футболистов, что и обеспечило к ним повышенное внимание.

В топ-10 также попали Швейцария, Бельгия, Сербия и Хорватия. Замыкают рейтинг Нигерия, Египет и Саудовская Аравия.

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