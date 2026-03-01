КСИР обстрелял авианосец ВМС США четырьмя баллистическими ракетами

КСИР Ирана (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения исламской республики) объявил об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн». Об этом пишет ТАСС.
По данным государственной телерадиокомпании страны, ВС Ирана ударили четырьмя баллистическими ракетами по кораблю ВМС США.
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