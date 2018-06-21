Козлиная бородка Криштиану Роналду приносит ему удачу на ЧМ

Новости Португалии. Бородка Криштиану Роналду приносит удачу на чемпионате мира по футболу.

Об этом португальский нападающий рассказал изданию A Bola. Он объяснил, почему он изменил имидж. Впервые в таком образе спортсмен вышел на поле в матче против Испании.

По словам Роналду, сначала это была шутка. Футболист оставил бородку и сказал коллегам по сборной, что не будет ее сбривать, если забьет в матче против испанцев.