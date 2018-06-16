На ЧМ-2018 французы обыграли австралийцев

Новости России. 16 июня сборные Франции и Австралии встретились на стадионе «Казань Арена». В этом поединке победителями вышли французы.

В группе С сборная Франции является фаворитом, но состоявшийся матч не выглядел ярко. Футболисты Франции владели мячом немного чаще своих соперников – 53%, но забить гол в ворота австралийцев оказалось непростой задачей.

В первом тайме, пожалуй, самым запомнившимся моментом был удар головой Корентена Толиссо. Правда, в свои ворота. Но вратарь сборной Франции Уго Льорис был начеку и ловко поймал мяч. Итог первого тайма – 0:0.

Во втором тайме австралиец Джош Рисдон выбил мяч у Антуана Гризманна. После просмотра видеоповтора судья принял решение назначить пенальти. На 58 минуте Гризманн успешно пробил пенальти и открыл счёт – 1:0.