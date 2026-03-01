Глава МО Британии заявил о запуске иранской ракеты в направлении Кипра

Британский министр обороны Джон Хили сообщил Sky News, что Иран запустил две ракеты в направлении Кипра, где расположена британская база Акротири. По словам министра, остров не был целью удара. Об этом пишет РИА Новости.

Хили отметил, что британские ВВС участвуют в обеспечении стабильности в регионе и устранении любых воздушных угроз, направленных на соседние страны. Ранее также сообщалось, что британские военные уничтожили иранский беспилотник над Ираком.

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